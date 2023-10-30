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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واهم ويخدع نفسه.. زيلينسكي يشعر بالخيانة من قبل الغرب

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

يشعر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي «بالخيانة» من قبل داعميه الغربيين، الذين حرموه من الدعم والاهتمام الذي اعتاد عليه، حسبما قال مساعدوه لمجلة “تايم”الأمريكية.

ووفقا للتقرير، ترى دائرة الرئيس الآن أنه “واهم” وأن الصراع مع روسيا من المستحيل الفوز به.

وتحدث زيلينسكي ومستشاروه إلى المجلة الأمريكية بعد أن زار الرئيس الأوكراني واشنطن الشهر الماضي. على عكس الترحيب البطل الذي تلقاه في ديسمبر الماضي، شهدت الزيارة الأخيرة استجواب زيلينسكي حول الفساد في أوكرانيا ومنع من مخاطبة المشرعين في الكابيتول هيل.

وعلى الرغم من تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدعم كييف «طالما استغرق الأمر»، فشل الكونجرس في الاتفاق على مشروع قانون مساعدات جديد لأوكرانيا.

بعد عشرة أيام من عودة زيلينسكي إلى كييف من واشنطن، تمكن المشرعون من تمرير مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق الحكومة، ولكن فقط بعد تجريد 6 مليارات دولار من التمويل الأوكراني منه.

وقالت مجلة “تايم”، نقلا عن أحد أعضاء فريقه: “يشعر زيلينسكي بالخيانة من قبل حلفائه الغربيين. لقد تركوه بدون وسيلة لكسب الحرب ، فقط وسائل البقاء على قيد الحياة”.

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وقال زيلينسكي: “الشيء الأكثر رعبا هو أن جزءا من العالم اعتاد على الحرب في أوكرانيا. الإرهاق مع الحرب يتدحرج مثل الموجة. ترون ذلك في الولايات المتحدة، في أوروبا. ونرى أنه بمجرد أن يبدأوا في الشعور بالتعب قليلا، يصبح الأمر بمثابة عرض لهم: لا يمكنني مشاهدة إعادة التشغيل هذه للمرة 10”.

وقال أحد أقرب مساعدي زيلينسكي لمجلة “تايم”: “إنه يخدع نفسه… نحن خارج الخيارات. نحن لا نفوز. لكن حاول أن تخبره بذلك”.

زيلينسكي روسيا الرئيس الأوكراني أوكرانيا

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