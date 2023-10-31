ميدو يكشف مفاجأة بشأن شيكابالا في الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو، رغبة مسئولي الزمالك في تجديد عقد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا يوجد استعجال من جانب مسؤولي الزمالك لتجديد عقد أي لاعب إلا ثنائي فقط، وهما، أحمد فتوح، ومحمود عبد الرازق شيكابالا".

وأضاف: "الزمالك يريد تجديد عقد شيكابالا لمدة موسم جديد نظرا لأهميته داخل الفريق".

وواصل: "شيكابالا يستحق التحية، والإشادة ويستحق اختيار وقت اعتزاله وفقا لما يريد، ولازم الزمالك يرجع لشيكابالا جزء من حقه".

واختتم: "أطالب مسؤولي الزمالك بسرعة تجديد عقد شيكابالا، واللاعب ظُلم كثيرا".