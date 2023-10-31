عامل يمزق جسد جاره في سوهاج.. والسبب صادم

أصيب عامل في بداية العقد السادس من العُمر، بجروح قطعية متفرقة بالجسم؛ إثر تعدي جاره عامل أربعيني، عليه بواسطة سلاح أبيض عبارة عن مطواة؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة بناحية أولاد علي دائرة المركز، ووقوع مصاب.

وبالإنتقال والفحص تبين أن طرفيها كلًا من:" طرف أول أحمد خ س م- 50 سنة- عامل"، مصاب بجرح قطعي بالبطن من الناحية اليسرى وأخر بالذراع الأيسر، وطرف ثانٍ "أحمد ا ع م- 40 سنة- عامل- الطرفان مقيمان بذات الناحية".

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني سلاح أبيض عبارة عن مطواة، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته؛ بسبب خلافات الجيره ولهو الأطفال.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.