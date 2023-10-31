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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد: نظام الإشارات الإلكترونية يسمح بمتابعة حركة سير القطارات

اشارات السكك الحديدية
اشارات السكك الحديدية

تجري وزارة النقل عملية تطوير شاملة لاشارات السكك الحديدية تشمل تحويلها من ميكانيكية إلى إلكترونية.

و يتساءل العديد من الركاب عن سبب هذا التطوير الذي يتسبب في بعض الأوقات في تأخير مواعيد القطارات.


وفي التقرير التالي نستعرض أهم أهداف وفوائد المشروع وفق هيئة السكك الحديدية.

 

يهدف المشروع إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث.

يؤدي التغيير الي زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات.

يسهم المشروع فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات و زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة.

يسهم أيضا في زيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان.

ويتضمن تحديث نظم الاشارات والاتصالات متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة.

كما يشمل تزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات.

يشمل التطوير نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

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