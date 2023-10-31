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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تونس تحصد 25 ميدالية متنوعة في البطولة العربية للسباحة بالإمارات

البطولة العربية للسباحة
البطولة العربية للسباحة

حصدت تونس 25 ميدالية متنوعة في منافسات البطولة العربية للسباحة التي أقيمت بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

حقق السباحون التونسيون 6 ميداليات ذهبية و10 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية، فقد فاز رامي الرحموني بذهبيتي سباق 400 م سباحة حرة، و800 م سباحة حرة، كما فازت أمنة بن حسونة بفضية سباق (100م سباحة حرة)، وحصدت حبيبة بلغيث فضية سباق (200م على الصدر)، وفريق الفتيات حصد فضية (4 في 100م سباحة حرة).

فيما فاز بالميداليات البرونزية كلا من: محمد علي الشواشي (100م سباحة حرة)، ومرام السويسي (400م سباحة حرة)، وياسين صفار (100م على الظهر).

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