عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 علامات تكشف الإصابة بالسكتة الدماغية.. احذرها

علامات تشير إلى إمكانية
علامات تشير إلى إمكانية الإصابة بالسكتة الدماغية

أثبتت العديد من الدراسات أن هناك حوالي 32000 حالة وفاة مرتبطة بالسكتة الدماغية في إنجلترا كل عام.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن فرص النجاة من السكتة الدماغية تكون أعلى بكثير إذا حدث العلاج الطبي بسرعة، لذلك نكشف عن أهم التحذيرات من بعض الأعراض التي تنذر بالسكتة الدماغية.

هذا ما يحدث لجسمك عند نقص فيتامين ب 12.. احذر

طريقة عمل كفتة البطاطس

علامات تشير إلى إمكانية الإصابة بالسكتة الدماغية

كشف موقع “هيلثي” عن خمس علامات تشير إلى إمكانية الإصابة بالسكتة الدماغية:

فقدان أو ضعف في الوظائف الحركية: قد يحدث فقدان مفاجئ للحركة في أحد أطراف الجسم، مثل الوجه أو الذراع أو الساق. قد يصاحب ذلك ضعف في القوة أو الحركة في تلك الجزء المصاب.

عسر النطق أو الفهم: قد يصعب على الشخص المصاب بالسكتة الدماغية التعبير بوضوح أو فهم الكلمات التي يقالها له. قد يظهر تشوش في النطق أو تعثر في فهم الكلمات.

ضعف في البصر: قد يحدث ضعف في البصر أو فقدان مفاجئ للرؤية في أحد العينين أو في كلتيهما. قد يكون الرؤية ضبابية أو مشوشة.

صعوبة في المشي أو فقدان التوازن: قد يواجه الشخص صعوبة في المشي أو الحفاظ على التوازن، وقد يشعر بالدوار أو الدوخة الشديدة. قد يترنح أو يفقد التوازن بشكل مفاجئ.

صداع شديد ومفاجئ: قد يحدث صداع شديد وغير معتاد في حالة السكتة الدماغية. يمكن أن يكون الصداع مصحوبًا بدوار وغثيان واضطرابات في الرؤية.

إذا ظهرت أي من هذه العلامات، فإنه يجب الاستجابة الفورية والحصول على الرعاية الطبية العاجلة.

يعتبر الوقت عاملًا حاسمًا في علاج السكتة الدماغية، وعلاجا سريعا يمكن أن يحد من الضرر ويزيد من فرص النجاة واستعادة الوظائف.

الإصابة بالسكتة الدماغية الأمراض والوقاية منها الأعراض التي تنذر بالسكتة الدماغية الاستجابة الفورية الأمراض والوقاية العلاج الطبي المصاب بالسكتة الدماغية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|الذهب يتراجع في محلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

منهم راندا عبد السلام.. المهن التمثيلية تحذر من التعامل مع هؤلاء الفنانين

تحذير عاجل وإطلاق الإنذار في السعودية| تعليق الدراسة وظواهر جوية خطيرة خلال ساعات.. ماذا يحدث بالطقس؟!

نوع واحد فقط.. زيادة 7.5 جنيه بأسعار السجائر في هذا التوقيت

الكشف النهائي عن مرض الطبيب هاني الناظر.. مصاب بأشرس أنواع السرطان.. تفاصيل

أولى صفقات الزمالك في عهد حسين لبيب.. من هو اللاعب؟

شوبير يكشف القصة الكاملة بشأن أزمة إمام عاشور مع كولر في الأهلي

نجاحات جديدة.. كتائب القسام تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة

موضوعات متعلقة

مشروع توشكى| صدى البلد داخل معجزة المصريين في أرض الجنوب.. 600 ألف فدان لزراعة محاصيل إستراتيجية.. والرئيس السيسي يوجه الشكر على التغطية الإعلامية

صحة المصريين على رأس أولويات السيسي.. حملات ومبادرات إنشاءات وخدمات

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يكشف كذب جماعة الإخوان المسلمين وأزمات عهدهم

كتاب جديد|مصطفى بكري يكشف لأول مرة علاقة نظام الإخوان بإسرائيل

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يكشف لأول مرة..الصراع داخل القصر الرئاسي وأحداث الاتحادية

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يروي لأول مرة تفاصيل مذبحة رفح وموقف المشير طنطاوي

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يكشف لأول مرة.. لماذا قرر الفريق شفيق البقاء بالإمارات عقب فوز مرسي؟

كم يوما استغرقت الهجرة النبوية الشريفة؟ معلومات لا يعرفها كثير

ترشيحاتنا

والدتها بتغسل كلى.. مى عز الدين تكشف دعم تركي آل الشيخ بزواج اصطناعي

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان الصهيوني.. هل تتحقق المخاوف اليهودية؟

صحف الإمارات| قصف إسرائيلي قرب مستشفى القدس في غزة.. الأونروا: الوضع يزداد تعقيدا.. و تل أبيب تحت الضغط لمقايضة المختطفين بالأسرى الفلسطينيين

بعد 48 ساعة من زفافها| تفاصيل وفاة عروس الشرقية.. حكاية قصة حزينة في مشتول السوق

5 علامات تكشف الإصابة بالسكتة الدماغية.. احذرها

مبادرة سيارات المصريين تدخل حيز العمل من جديد| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غربلة التشكيل وتغييرات.. ثورة الدكة تدفع كولر لمفاجأة صن داونز بالقوة الضاربة

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

فيديو

بسبب غزة.. مشروب مصري يغزو الأسواق.. ما قصته| فيديو جراف

من فرط حبها لـ الصوفية.. أول شابة مصرية في حضرة المولوية| فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ