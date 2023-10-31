5 علامات تكشف الإصابة بالسكتة الدماغية.. احذرها

أثبتت العديد من الدراسات أن هناك حوالي 32000 حالة وفاة مرتبطة بالسكتة الدماغية في إنجلترا كل عام.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن فرص النجاة من السكتة الدماغية تكون أعلى بكثير إذا حدث العلاج الطبي بسرعة، لذلك نكشف عن أهم التحذيرات من بعض الأعراض التي تنذر بالسكتة الدماغية.

علامات تشير إلى إمكانية الإصابة بالسكتة الدماغية

كشف موقع “هيلثي” عن خمس علامات تشير إلى إمكانية الإصابة بالسكتة الدماغية:

فقدان أو ضعف في الوظائف الحركية: قد يحدث فقدان مفاجئ للحركة في أحد أطراف الجسم، مثل الوجه أو الذراع أو الساق. قد يصاحب ذلك ضعف في القوة أو الحركة في تلك الجزء المصاب.

عسر النطق أو الفهم: قد يصعب على الشخص المصاب بالسكتة الدماغية التعبير بوضوح أو فهم الكلمات التي يقالها له. قد يظهر تشوش في النطق أو تعثر في فهم الكلمات.

ضعف في البصر: قد يحدث ضعف في البصر أو فقدان مفاجئ للرؤية في أحد العينين أو في كلتيهما. قد يكون الرؤية ضبابية أو مشوشة.

صعوبة في المشي أو فقدان التوازن: قد يواجه الشخص صعوبة في المشي أو الحفاظ على التوازن، وقد يشعر بالدوار أو الدوخة الشديدة. قد يترنح أو يفقد التوازن بشكل مفاجئ.

صداع شديد ومفاجئ: قد يحدث صداع شديد وغير معتاد في حالة السكتة الدماغية. يمكن أن يكون الصداع مصحوبًا بدوار وغثيان واضطرابات في الرؤية.

إذا ظهرت أي من هذه العلامات، فإنه يجب الاستجابة الفورية والحصول على الرعاية الطبية العاجلة.

يعتبر الوقت عاملًا حاسمًا في علاج السكتة الدماغية، وعلاجا سريعا يمكن أن يحد من الضرر ويزيد من فرص النجاة واستعادة الوظائف.