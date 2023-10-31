نقص فيتامين ب12 يمكن أن يؤثر سلبًا على الجسم ويسبب مجموعة متنوعة من الأعراض والمشاكل الصحية.

هذا ما يحدث لجسمك عند نقص فيتامين ب 12.. احذر

كشف موقع هيلثي عن بعض التأثيرات الشائعة لنقص فيتامين ب12 التى تشمل ما يلي :

فقر الدم: نقص فيتامين ب12 يمكن أن يؤدي إلى تكون خلايا الدم الحمراء غير الطبيعية ونقص في عددها. هذا يسبب فقر الدم، والذي يتسبب في الشعور بالتعب والضعف وضيق التنفس.

مشاكل في الجهاز العصبي: يعتبر فيتامين ب12 ضروريًا لصحة الجهاز العصبي. نقصه يمكن أن يتسبب في آثار سلبية على الجهاز العصبي، مثل ضعف الذاكرة والتركيز، والشعور بالتنميل والوخز في الأطراف، والصعوبة في التوازن.

مشاكل في الجهاز الهضمي: فيتامين ب12 يلعب دورًا هامًا في صحة الجهاز الهضمي وعملية امتصاص الغذاء. نقصه يمكن أن يتسبب في مشاكل هضمية مثل فقدان الشهية، والغثيان، والانتفاخ، والإسهال.

تغيرات في المزاج: بعض الأشخاص قد يعانون من تأثيرات عاطفية نتيجة نقص فيتامين ب12، مثل الاكتئاب والقلق والاضطرابات العاطفية.

ضعف العضلات: نقص فيتامين ب12 يمكن أن يؤثر على صحة العضلات ويتسبب في ضعف العضلات وتعبها.

مشاكل في البشرة والشعر: نقص فيتامين ب12 يمكن أن يؤثر على صحة البشرة والشعر، وقد يتسبب في جفاف الجلد وتشققه، وتساقط الشعر.

مشاكل في الجهاز القلبي الوعائي: نقص فيتامين ب12 يمكن أن يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

إذا كانت لديك شكوك بشأن نقص فيتامين ب12، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم مستويات الفيتامين في الجسم وتوجيهك بشأن العلاج المناسب، يمكن أن يتضمن العلاج تناول مكملات فيتامين ب12 أو إجراء حقن بالفيتامين ب12، وذلك بناءً على تقييم الطبيب لحالتك.