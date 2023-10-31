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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء مكي تكشف أسرارا من حياتها وكواليس العمل مع أحمد زكي

صدى البلد

تطل الفنان وفاء مكي غدا الأربعاء علي شاشة نايل لايف في حوار خاص عن بدايتها واكتشافها وأهم أعمالها الفنية وأدوارها في مختلف الأعمال تليفزيون وسينما ومسرح وبدايتها منذ عام 1985 مع المسرح واكتشاف موهبتها ودورها في مسلسل ذئاب الجبل مع كبار وعمالقة الفن ودورها في فيلم ضد الحكومة مع الفنان الراحل أحمد زكي ومشاركتها في مسلسل الراية البيضاء مع العظيمة الراحلة سناء جميل وباقة كبيرة من عمالقة الفن.

يذكر ان الفنانة وفاء مكي قدمت 106 أعمال و85 بطولة تألقت ونجحت فيها وشهدت فترة التسعينيات أهم أعمالها ونجاحها الفني.

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قدمت الفنانة وفاء مكي، واجب العزاء في الفنان الراحل محمد فريد، والذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

وظهرت وفاء مكي، في العزاء، وهي تبكي، قائلة: “كان واقف جنبي في المستشفيات والدكاترة لما أمي تعبت، كان شخص كويس ومحترم”.

أحمد ذكي اعتذار محمد سلام أعمالها الفنية الراحل محمد فريد الراحل أحمد زكي

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