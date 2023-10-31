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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم.. رابط التقديم

مسابقة شيخ الأزهر
مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن تفاصيل مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، حيث تم الإعلان عن فتح باب التقدم لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، والتي تقام تحت رعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للعام 2023 – 2024.

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مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن موعد مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، سيكون بداية من غدا الأربعاء 1 نوفمبر 2023 ويستمر التقديم فيها لمدة 30 يوما.

وتشرف الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، على مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، وفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقات بالأزهر الشريف.

وبلغت جوائز مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، 23 مليون جنيه، توزع على الفائزين في المسابقة والذين وصلوا إلى المراحل النهائية والأدوار الأولى فيها.

مستويات مسابقة شيخ الأزهر

وتنقسم مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، إلى أربعة مستويات، وهي: 
- المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء. 
- المستوى الثاني حفظ القرآن الكريم كاملًا.

مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن


- المستوى الثالث حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس. 
- المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس.

كما حددت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم الشروط العامة للمسابقة وشروط الاشتراك في كل مستوى، حيث يحق الاشتراك في المسابقة لطلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب الرواق الأزهري، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، بشرط ألا يزيد سن الطالب عن 18 عامًا.

شروط مسابقة شيخ الأزهر السنوية

وجاءت شروط مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، على النحو التالي:
- في المستوى الأول والثاني، يحق لجميع الطلاب التقدم. 
- وفي المستوى الثالث: يحق لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية التقدم. 
- وفي المستوى الرابع: يحق لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية، والمرحلة الإعدادية الأزهرية التقدم.

وأوضح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم إجراء اختبارات المسابقة على أربعة مراحل:
- المرحلة الأولى: اختبار يعقد على مستوى الجمهورية. 
- المرحلة الثانية: تصفيات أولية تعقد على مستوى المناطق الأزهرية، ويتقدم الفائزون بها إلى المرحلة الثالثة. 
- المرحلة الثالثة: تصفيات مؤهلة تعقد على مستوى المناطق الأزهرية، ويتقدم الفائزون بها إلى المرحلة النهائية.
- المرحلة النهائية: تعقد في القاهرة، ويتقدم الفائزون بها إلى التصفيات العشرة الأولى على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن بالأزهر الشريف، أنه لا يسمح للطالب بالتقدم من جهتين مختلفتين، أو في أكثر من مستوى. وتابع قائلًا: إن الطالب الفائز بإحدى جوائز المسابقة في الأعوام الماضية، يحق له الاشتراك في المستوى الأعلى فقط في العام الحالي. علمًا بأن التقديم للمسابقة، سيتم إلكترونيًّا  على أن يبدأ التقديم من 1 نوفمبر 2023 ولمدة 10 أيام.

للتقديم في مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم اضغط هنا

مستويات مسابقة شيخ الأزهر شروط مسابقة شيخ الأزهر السنوية مسابقة شيخ الأزهر

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