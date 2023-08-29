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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تحت رعاية الإمام الأكبر.. 1017 متسابقا يؤدون اختبارات مسابقة حفظ القرآن بالإسكندرية

اختبار حفظة القرآن
اختبار حفظة القرآن

انطلقت اليوم الثلاثاء ١٣ صفر ١٤٤٤ه - ٢٩ أغسطس٢٠٢٣م،  اختبارات المتقدمين لمسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم برعاية الأزهر الشريف، من محافظات كفر الشيخ والبحيرة ومطروح والإسكندرية ودمياط، ضمن جولة اختبارات تستمر لمدة ثلاثة أيام، بمقر لجنة الاختبارات بسموحة، بالإسكندرية.

وتشكلت لجان الاختبار والتي بلغ عدد المقيدين بها ١٠١٧ متسابقا، تشكلت من عدد من أعضاء لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر، برئاسة فضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، وبإشراف د. أحمد همام،  مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

وفي سياق سابق أوضح د. هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر أن اختبارات القرآن الكريم تتم بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة؛ ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدإ تكافؤ الفرص بين الممتحنين.

وفي منشور سابق، أعلن الجامع الأزهر على صفحته الرسمية على فيسبوك عن رابط للاستعلام عن مقر وموعد الاختبار لكل متقدم.

وعلى أولياء أمور المتقدمين الراغبين في معرفة موعد ومكان اختبار أبنائهم الدخول على رابط الاستعلام من هنا

يأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر،  وبإشراف فضيلة أ.د عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من فضيلة د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

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اختبارات القرآن الأزهر المصحف

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