عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أين وصلت العملية البرية في غزة؟.. تفاصيل تحركات القوات الإسرائيلية وخطط المقاومة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد باحث فلسطيني من قطاع غزة، أن المقاومة تتصدى ببسالة لقوات الاحتلال المتوغلة في مواقع قريبة من الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، منذ أيام.

 

وقال الباحث سعد الوحيدي بحسب مما نشرت صحيفة "شبكة قدس" الفلسطينية،  إن قوات الاحتلال تتمركز الآن في بيت لاهيا والعطاطرة في الشمال الغربي، من غزة، وتحاول التوغل إلى الشريط الساحل للوصول إلى أحياء الكرامة والتوام وشمال حي النصر السكني.

وأضاف أن الاشتباكات تدور في منطقة عزبة بيت حانون والبورة، وأظهرت المشاهد المصورة التي نشرها جيش الاحتلال أنه بعد 25 يوماً من القصف الشديد وصل اليوم إلى الصف الأول من البيوت، في المنطقة المقابلة للداخل الفلسطيني المحتل.

 

وأشار إلى أن الاحتلال تقدم عبر مناطق محروقة مسبقاً بالقصف وأراض زراعية لا بناء سكاني فيها، كما يحاول الاحتلال التقدم من جحر الديك وحي الزيتون، نحو شارع صلاح الدين، وذكر أن الاحتلال دفع بدبابات، يوم أمس، إلى المنطقة بهدف الاستطلاع قبل أن تدحره المقاومة.

 

وأوضح أن الاحتلال يحاول من خلال التوغل من أراضي زراعية في محررة "نتساريم" لتشكيل حزام جنوبي حول غزة والتقدم نحو الطريق الساحلي وشارع صلاح الدين، ومن شارع رقم "10" إلى "8"، ثم إلى أطراف حي تل الهوا والزيتون.

 

وأكد أن المناورات البرية في هذه المناطق كانت متوقعة نظراً لطبيعتها الزراعية والجغرافية ووقوعها على أطراف الأحياء السكنية.

 

وذكر أن طرق صلاح الدين والبحر و"10" و"8" تعرضت لقصف شديد من قبل طيران وبحرية ومدفعية الاحتلال، وأشار إلى أن المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة على محور الكرامة وأطراف حي النصر، التي قد يحاول الاحتلال التقدم منها إلى مخيم الشاطئ، وعلى محور بيت حانون الذي يخطط الاحتلال من خلاله إطباق الحصار على مخيم جباليا.

 

وقال إن الاشتباكات متواصلة في المحور الجنوبي ويعتقد أن المواجهة قد تصل إلى أطراف حي الهوا في سيناريو مشابه لحروب سابقة.

 

وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، في بلاغات عسكرية، اليوم عن تنفيذ عمليات استهداف لقوات الاحتلال في مختلف محاور أدت لتكبيدها خسائر في الآليات والأفراد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|الذهب يتراجع في محلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

آخر ظهور لحسناء الشاشة.. قصة وفاة المذيعة سارة حسن تفطر قلوب محبيها

وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان.. تفاصيل

الناتو: يجب ألا نلعب دورا مباشرا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

تحذير عاجل وإطلاق الإنذار في السعودية| تعليق الدراسة وظواهر جوية خطيرة خلال ساعات.. ماذا يحدث بالطقس؟!

فلسطين ترد الجميل إلى “الفرعون”| أول تعليق من محمد صلاح بعد سباق «بالون دور».. ومفاجأة بشأن التصويت

طارق حامد يفجر أزمة في السعودية بسبب إشارة خارجة لـ محمد شريف

رئيس إسرائيل كاذب.. والد شاني لوك يفجر مفاجأة إعلامية.. ماذا قال؟

موضوعات متعلقة

عاجل.. القسام: دمرنا 4 آليات عسكرية بقذائف الياسين 105بمحافظة الوسطى في غزة

خريطة مظاهرات الضفة الغربية اليوم لمقاومة الاحتلال

بيان عسكري من كتائب القسام عن الاشتباكات مع آليات إسرائيل بحي الزيتون

بعد جريمة تعذيب عمال فلسطينيين على يد جنود الاحتلال.. تلك مطالب حماس

قيادي بحماس: مجـ زرة جباليا تكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وواقع الحرب البرية

كتائب القسام: قصفنا أسدود ردا على استهداف الأبرياء في غزة

المقاومة صامدة.. 4 إصابات أحدهم حالته خطيرة في القصف على مستوطنة أشدود

"حزين وخائف ووحيد".. هكذا يشعر المراهقون اليهود بأمريكا بعد اشتعال المدارس والجامعات ضد إسرائيل.. ويرددون: "هناك دول عربية آمان لنا أكثر من هنا"

ترشيحاتنا

مصادر لـ إكسترا نيوز: فتح منفذ رفح غدا لاستقبال مصابين فلسطينيين

ضربات صاروخية.. المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب

لأجل عيون سيناء.. كيف حولت الدولة جهودها لتعمير أجمل بقعة في مصر؟

هدف الأهلي | الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

اللوبي الإسرائيلي.. مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في نيويورك يفضح هيئات أممية 

نقابة الموسيقيين تحذر من التعامل مع محمد عبد السلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالتها صعبة.. الأسباب المحتملة لمرض فاتن الحلو

بصورتها على التيشيرت.. سعر صادم لإطلالة نانسي عجرم بافتتاح موسم الرياض 2024

سعرها تخطى 70 ألف جنيه.. إطلالة نانسي عجرم تثير الجدل بموسم الرياض

يتخطى 90 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان ياسمين صبري بافتتاح موسم الرياض

فيديو

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

«فبركة فبركة».. فيديو يكشف زيف الدعاية الإسرائيلية حول تحرير «المجندة الحسناء»| «فيديوجراف»

"بدي أكل خبز".. طفل فلسطيني يريد الاستشهاد ليأكل في الجنة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ