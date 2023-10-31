اليونسيف: 3450 طفلا توفوا في غزة خلال الأسابيع الماضية

قال سليم عويس، المتحدث باسم اليونيسيف في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، إن الوضع في غزة مأساوي للغاية، إذ أنه يوجد أكثر من 3450 طفلا قُتل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وأكثر من 6800 طفل أصيبوا إصابات مختلفة، وأرقام مفزعة للغاية، والوضع أصبح صعب للغاية.

الوضع مأساوي في غزة

وأضاف "عويس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الوضع في غزة صعب للغاية من ناحية الاحتياجات الأساسية، إذ أن أغلب الأطفال في غزة لا يستطيعون الوصول لمياه شرب نظيفة.

وتابع، أن بعض الأطفال يشربون المياه المالحة، وهو ما أثر على صحتهم، وأدى إلى أعراض جانبية على العديد من الأطفال، والأمر أصبح صعبًا للغاية، لافتًا إلى أن الإمدادات التي كانت تُقدم في غزة نفذت للأسف الشديد.

وواصل: "المهم جدا الآن هو وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بما في ذلك المياه والوقود، والمواد الطبية، بدون توقف، يجب أن تكون الإمدادات قوية، وما يدخل الآن نقطة في بحر الاحتياجات في غزة، قبل الأزمة كان يدخل 400 شاحنة كل يوم، وما نحتاجه 400 شاحنة على الأقل يوميا".