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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المعابر الفلسطينية: 81 من مواطني غزة المصابين سيغادرون إلى مصر لتلقي العلاج

معبر رفح
معبر رفح

أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، أن مصر أبلغتها بأن 81 من مواطني غزة المصابين بجروح خطيرة سيغادرون إلى مصر غدا لتلقي العلاج، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

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ويذكر أن مصر أدانت بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم  الثلاثاء ٣١ أكتوبر، الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعاً سكنياً بـ مخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط ما يزيد عن ٤٠٠ مدني ما بين شهيد وجريح، وفقاً للتقديرات الأولية. 

 

واعتبرت مصر ذلك انتهاكاً صارخاً جديداً للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يُزيد من الأزمة الراهنة تعقيداً ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات.

 

وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجأون إليها هرباً من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في قطاع غزة.

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