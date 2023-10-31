محافظ شمال سيناء: المستشفيات الميدانية بالشيخ زويد جاهزة لاستقبال مصابي غزة غدا

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن رسائل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم امتداد لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية سيناء.

وأضاف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشعب المصري لم ولن يقبل تهجير الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن من المرتقب استقبال جرحى ومصابين من قطاع غزة.

وتابع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن المستشفيات الميدانية في الشيخ زويد جاهزة لاستقبال المصابين غدا، متابعا أن سيتم علاج المصابين مع معبر رفح بالمستشفيات الميدانية.

وأكمل أن سيتم علاج عدد من الحالات القادمة من قطاع غزة في المستشفيات الميدانية والباقي في مستشفيات مدن القناة، لافتا إلى أن المستشفى الميداني بالشيخ زويد جاهزة لاستقبال ٥٠ حالة.