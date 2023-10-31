عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الانتخابات الرئاسية 2024.. ماذا تم بالجدول الزمني في شهر أكتوبر؟

صدى البلد

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة الجدول الزمنى لـ الانتخابات الرئاسية 2024.

 

وينشر صدى البلد الجدول الزمنى بداية منذ اعلان الجدول الزمنى وحتى إعلان النتيجة فى ١٦ يناير القادم، والتى جاءت كالتالى: 

  • اليوم 25 سبتمبر .. دعوة الناخبين وإعلان الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات
  • 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر..تلقي طلبات الترشح يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، وينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة ال 2 ظهرًا  .
  • 16 أكتوبر.. إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية 16 أكتوبر..
  • من 17 أكتوبر إلى 18 أكتوبر.. تلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.
  • من 19 أكتوبر إلى 21 أكتوبر.. فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات.
  • 22 أكتوبر.. إخطار طالب الترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه.
  • 23 أكتوبر إلى 24 أكتوبر.. تلقي تظلمات طالبي الترشح المستبعدين من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.
  • 26 أكتوبر.. البت في التظلمات والإخطار بها.
  • من 27 أكتوبر إلى 28 أكتوبر.. تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.
  • من 29 أكتوبر إلى 7 نوفمبر… فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر.

اختيار المرشحين للرموز 

  • 8 نوفمبر.. اختيار المرشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح.
  • 9 نوفمبر.. إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتى الأخبار والجمهورية.
  • 9 نوفمبر.. بدء الحملة الانتخابية.
  • 15 نوفمبر..آخر موعد لتنازل المرشح . وفى خلال يومين من تاريخ تقديم التنازل نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتى الأخبار والجمهورية.
  • 29 نوفمبر.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
  • أيام 1و 2و 3 ديسمبر انتخاب المصريين في الخارج من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى لكل دولة.
  • 8 ديسمبر.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات الداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
  • أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر.. الانتخاب بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.
  • الأربعاء 13 ديسمبر.. انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات.
  • الخميس 14 ديسمبر..تلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة.
  • من 15 ديسمبر إلى 16 ديسمبر 2023 البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة.

 إعلان النتيجة

  • 18 ديسمبر 2023.. إعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية.
  • 19 ديسمبر 2023.. استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة.
  • من 19 ديسمبر إلى 20 ديسمبر.. تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.
  • من 21 إلى 30 ديسمبر.. فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر.
  • 4 يناير.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات الإعادة في الخارج.
  • أيام 5 و 6 و7 يناير.. انتخاب الإعادة في الخارج من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى لكل دولة.
  • 7 يناير.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات الإعادة في الداخل.
  • أيام 8و9و10 يناير.. انتخاب الإعادة في الداخل من  الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.
  • 11 يناير.. انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددى للأصوات.
  • 12 يناير..  بدء تلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة.
  • أيام 13 و14 يناير.. البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة.
  • 16 يناير.. إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية
الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلسطين ترد الجميل إلى “الفرعون”| أول تعليق من محمد صلاح بعد سباق «بالون دور».. ومفاجأة بشأن التصويت

آخر ظهور لحسناء الشاشة.. قصة وفاة المذيعة سارة حسن تفطر قلوب محبيها

غضب داخل «كاف» بسبب أخطاء الحكام| الاتحاد الأفريقي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

الزمالك يستقر على رحيل ثنائى الفريق بقرار من حسين لبيب

وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان.. تفاصيل

طارق حامد يفجر أزمة في السعودية بسبب إشارة خارجة لـ محمد شريف

الإمارات: توجيهات من محمد بن زايد لزيادة الاستثمارات في مصر

من الكتيبة 101| قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي في الاتجاه الشرقي

موضوعات متعلقة

الانتخابات الرئاسية 2024.. الجريدة الرسمية تنشر عناوين لجان تصويت المصريين بالخارج

رفض دعوى عرض استمارات التزكية على مجلس النواب

تفاصيل الجدول الزمني في الانتخابات الرئاسية 2024

الرئاسة 2024.. الهيئة الوطنية: الانتخابات بالخارج بإشراف أعضاء السلك الدبلوماسي

الانتخابات الرئاسية 2024.. اعتماد 24 منظمة محلية ودولية للمتابعة

حجز دعوي إدراج خانة ديانة البهائيين ببطاقة الرقم القومي

تفاصيل الجدول الزمني في الانتخابات الرئاسية 2024

21 ديسمبر.. الحكم في وقف برنامج إبراهيم عيسي على قناة القاهرة والناس

ترشيحاتنا

معارك مسلحة.. قوات خاصة إسرائيلية تقتحم جنين وتحاصر قيادي كبير بفتح

تصعيد خطير.. FBI يكشف مخطط إيران لاغتيال مسئولين أمريكيين في واشنطن

25 نائبا في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بإدخال الوقود إلى غزة

الخارجية الأمريكية: نركز على الجهود المشتركة مع مصر لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

خبير تربوي: جامعات مصر بدأت في الانتقال نحو الجيل الرابع

مصر العروبة.. ننشر صور الاستعدادات الطبية والمستشفى الميداني لاستقبال مصابي غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخس؟

قبل تدهور حالتها.. 10 صور للإعلامية الراحلة سارة حسن

السمك بهذه الطريقة.. أطعمة يجب تجنبها أثناء الحمل

صرخة أب استشهد أبناؤه الـ3 بالمجزرة.. ماذا فعل طيران الاحتلال في جباليا؟

فيديو

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان.. هل تتحقق المخاوف الصهيونية؟ «فيديو جراف»

محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا حدث؟|فيديوجراف

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ