جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن عددا كبيرا من قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين في شمال الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وأصدرت حركة حماس بيانا تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية داخل مخيم جباليا بقطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني عصر اليوم، وطالبت خلاله جميع الدول العربية والإسلامية بموقف تاريخي وحاسم لوقف مجا.زر الاحتلال الإرهابي والإب.ادة الجماعية التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني.

وجاء بنص البيان: “مج.زرة الاحتلال الصهيوني الإرهابي في مخيم جباليا يتحمّل مسؤوليتها كلّ الدول والحكومات والمنظمات الدَّاعمة لهذا الكيان الصهيوني الإرهابي، والمنحازة لعدوانه وإجرامه منذ 25 يوماً، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية، أكثر من 400 شهيد ومئات الجثث والأحياء تحت الأنقاض، في مجزرة جباليا التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني اليوم، وستبقى دماؤهم وأشلاؤهم وجراحهم؛ لعنة تطارد كل الصامتين والمتقاعسين في التحرّك لوقف هذا العدوان الهمجي والهولوكوست الجديد الذي تمارسه حكومة الاحتلال الفاشية”.