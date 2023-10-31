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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القباج: فخورون بقيادتنا المصرية السياسية الدءوبة لدعم أهالي غزة إقليميا ودوليا

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى نحن فخورون بقيادتنا المصرية السياسية التي تسعى لدعم أهالي قطاع غزة"إقليمياً ودولياً ،وموقفها بالغ القوة والحسم، وما تبذلة من تحركات على كافة المستويات الإقليمية والدولية  لمساندة الشعب الفلسطيني وإيقاف ما يحدث من هجوم على قطاع غزة، ودعم المدنيين الأبرياء بكل السبل ليس على المستوى السياسي فحسب، ولكن على المستوى الإنساني أيضاً، وذلك انطلاقا من إيمان جمهورية مصر العربية بحقوق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وبشعبه في العيش في أمان.


وأكدت القباج ،أن الرئيس السيى قادر على حماية حدودنا المصرية ، والنصر قادم بأذن الله لاخواننا في غزة ونشد على أياديهم،و نترحم شهدائهم الابرار.


وأكدت أن الهلال الأحمر يولي اهتمامًا بتقديم الدعم النفسي لأهالي غزة، مشيرة إلى أنه يتواصل بشكل مستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني لإرسال المساعدات، الإغاثية والطبية والغذائية  لافتة إلى أن الهلال الأحمر المصري هو رمز للإنسانية.والدبلوماسية.

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم، بشأن مراكز الإغاثة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي الوزارة وفى مقدمتهم اللواء الدكتورمحمد درويش المستشار السياسى للوزيرة ، والمستشار محمد نصير المستشار القانونى للوزيرة وممثلى 13 وزارة منها التخطيط والمالية والتموين والتنمية المحلية والطيران المدنى والموارد المائية والري والشباب والرياضة والصحة، والنقل والبيئة.

و أشادت الوزيرة بالجهود المبذولة من المجتمع المدني ومن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعبئة الموارد وإرسالها لإخواننا الفلسطينيين في مقراتهم، وعلى التضامن الذي يبديه الشعب المصري أجمع نحو حماية المدنيين الأبرياء، ووجوب وقف الضربات على قطاع غزة.

غزة الفلسطينيين المجتمع المدني مجلس النواب

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