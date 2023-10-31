متحدث الحكومة الفلسطينية: لا يوجد شيء يشير إلى انفراجة في غزة.. فيديو

قال الدكتور ابراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ، إنه لا يوجد شيء يشير إلى أنه سيكون هناك انفراجة دولية حول الاوضاع في فلسطين ، أو أن المجتمع الدولي سيتدخل لانهاء الانتهاكات والقتل في غزة .

وتابع الدكتور ابراهيم ملحم ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن ما يحدث في في الاعلام الدولي من تصريحات مجرد " اضغاث أحلام " ، مشيرا إلى أن كل ما يجري في فلسطين بغرض التهجير القسري لاهالي غزة .

وأكمل ، أن الشعب الفلسطيني لن يشتري هذه البضاعة من الكلمات ، والحرب الجارية هي حرب على الهوية الوطنية .