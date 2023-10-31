25 نائبا في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بإدخال الوقود إلى غزة

طالب 25 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، ينتمون للحزب الديمقراطي بإدخال الوقود إلى قطاع غزة.

وأعرب النواب الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن أزمة وشيكة في مستشفيات غزة، وتضاؤل ​​إمدادات مياه الشرب النظيفة في القطاع، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وجاء في بيان مشترك لهم اليوم الثلاثاء، "إن المستشفيات في غزة على بعد ساعات من نفاد الوقود الذي يستخدم لتشغيل أجهزة التنفس الاصطناعي وحاضنات الأطفال وغيرها من المعدات المنقذة للحياة، والأمراض تنتشر بسرعة دون القدرة على معالجة وضخ مياه الشرب النظيفة".