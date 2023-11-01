علامات خطيرة لـ تساقط الشعر| خلي بالك

تساقط الشعر من أكثر المشاكل الجلدية التي تواجه الكثير من السيدات و الفتيات، على الرغم من أن تساقط الشعر التدريجي قد لا يكون واضحًا على الفور، إلا أن هناك إشارات خفية يرسلها جسمك والتي قد تكون مؤشرات مبكرة على تساقط الشعر.

علامات خفية لتساقط الشعر

1. المزيد من الشعر في الفرشاة: إحدى أولى العلامات الدالة على تساقط الشعر الوشيك هي ملاحظة وجود المزيد من الشعر المتبقي في فرشاة الشعر بعد التصفيف، راقب هذا التغيير الطفيف في روتينك اليومي.

2. اتساع جزء الشعر: إذا وجدت أن فرق شعرك يبدو أوسع من المعتاد، فقد يكون ذلك بسبب تساقط الشعر في تلك المنطقة. يمكن أن يكون هذا علامة خفية ولكنها مهمة على تساقط الشعر.

3. انحسار خط الشعر: لا يقتصر انحسار خط الشعر على الرجال، بل يمكن للنساء أيضًا تجربته. انتبه لأي تغيرات تطرأ على شكل خط شعرك، خاصة حول الصدغين والجبهة.

4. زيادة وضوح فروة الرأس: عندما يصبح شعرك أرق، قد يصبح المزيد من فروة رأسك مرئيًا، خاصة عندما يتم سحب شعرك للخلف. هذه إشارة مرئية إلى أن شعرك أصبح أقل كثافة.

في ملاحظة أخيرة.. إن الاهتمام بهذه العلامات الخفية يمكن أن يوفر معلومات مهمة عن صحة شعرك، تذكري أن الاكتشاف المبكر والرعاية هما المفتاح للحفاظ على خصلات شعرك الجميلة لسنوات قادمة.

المصدر:boldsky

