حقوق الإنسان بمجلس النواب: هناك حركة عمرانية كبيرة حدثت في شمال سيناء|فيديو

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه رأى أثناء زيارة رئيس الوزراء اليوم إلى العريش، بلد جديدة تبنى، بالإضافة إلى شبكات طرق، ومساكن جديدة، ومدارس ومحطات صرف صحي، وغيرها.

رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إقامة شبكات للربط بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً و البحر الأحمر



و أضاف طارق رضوان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساءDMC"، المذاع عبر فضائية DMC، أن هناك حركة عمرانية كبيرة حدثت في شمال سيناء، معلقاً:" شكل الشباب السيناوي و المصري المرابط على الحدود عند معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة مشهد يقشعر له الجسد"

أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى، أنه يتم إقامة شبكات للربط بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً و البحر الأحمر في الحدود الشرقية، من خلال شبكة الطرق، أو شبكة القطار الجديدة، و شبكات النقل البري.