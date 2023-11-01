نادر نور الدين: لن تقل المياه الواصلة لمصر بعد ملء سد إثيوبيا..فيديو

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، إن كان من المفترض أن يكون هناك اجتماع بخصوص ملء وتشغيل سد إثيوبيا هذا الشهر هو الأخير من خلال الوصول إلى الاتفاق، إلا أن الطرفين لم يصلوا إلى اتفاق وتم تحديد اجتماع في الشهر المقبل للوصول إلى توافق، موضحا أن ما يحدث الآن تأكيد على أن سد إثيوبيا ليس لتوليد الكهرباء، إذ انه لم يتم تشغيل توربينات توليد الكهرباء إلى الآن.

أستاذ الأراضي:تأثير سد إثيوبيا لن يؤثر على حاضر مصر ولكن على مستقبلنا

وأضاف نور الدين، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تعليق وزير الري المصري في أسبوع المياه بخصوص أن مصر ستفقد 1.5 مليون فدان من الأراضي الزراعية هو تصريح غير دقيق حال تشغيل السد الإثيوبي بـ16 توربين، مشددًا على أنه لابد من الحديث عن التشغيل وليس الملء.

وأشار أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، إلى أنه تم تخطي ثلثي ملء سد النهضة، وتأثير سد إثيوبيا لن يؤثر على حاضر مصر ولكن على مستقبلنا، موضحا أنه كان في عام 2011 السد مكون من 16 توربين وتم تقليلها إلى 13 توربين، وهو ما يقلل كمية المياه التي تصل إلى مصر والسودان.

وتابع: "بعد تخطي مرحلة ملء سد إثيوبيا لن تقل المياه التي تصل مصر والسودان مع مراحل التشغيل،إذ أن الأزمة كان في مرحلة ملء السد والتشغيل يتم باتفاقيات دولية".