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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشكلة معقدة.. باسم يوسف يفجر مفاجأة بشأن لقائه الثانى مع بيرس مورجان

باسم يوسف وبيرس مورجان
باسم يوسف وبيرس مورجان

أعلن باسم يوسف عن موعد لقائه الثانى بالإعلامى بيرس مورجان عبر حسابه بتطبيق إنستجرام .

ونشر باسم يوسف صور من لقائه ببيرس مورجان وكتب :" حوار هادي و طويل عن مشكلة معقدة جدا بعيد عن الافيهات و قصف الجبهات او استجداء الريتش و المشاهدات ".

وأضاف :" محاولة لايصال صورة و فکر مختلف لجمهور لا يسمع وجهة نظرنا على الاطلاق .. اتمنى انه يكون حوار يعيش لفترة مش مجرد شئ وقتي اعتقد الحلقة حتتذاع بكرة".

يذكر أن نال لقاء باسم يوسف وبيرس مورجان إعجاب كبير من المشاهدين حول العالم.

 وكان أعلن بيرس أن هذه الحلقة حققت أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ برنامجه و ذكر في تغريدة سابقة على منصة تويتر أن الحلقة حققت 15 مليون مشاهدة حتى الآن، مما يجعلها المقابلة الأكثر مشاهدة في برنامجه "بيرس بدون رقابة".

وخصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، فقرة عن الإعلامي باسم يوسف، حملت عنوان "ازدواجية الغرب .. دروس مستفادة".

وأضافت مفيدة شيحة، أن هناك شخصيات مؤثرة استطاعت الوصول للغرب وتوضيح حقيقة ما يحدث على الأرض في فلسطين، متابعة أن حوار باسم يوسف مع الإعلامي الأمريكي بيرسي مورغان تاريخي، وباسم شخصية مصرية في غاية القوة، وشاطر في كل شيء يعمله.

وتابعت ، أن باسم يوسف استطاع التعامل مع الإعلامي الأمريكي الشهيرة صاحب القوة بيرسي مورغان، مستدركة أن استطاع باسم يوسف فعل ما لم يستطيع الكثيرين عمله فيما يخص ايصال الحقيقة للغرب، واستطاع بمعلمه ايصال الحقيقة للغرب بمعلمة.

وأكملت مفيدة شيحة، أن تعلمنا درس مهم خلال الفترة الأخيرة وهو نحاول مخاطبة الخارج بالطريقة التي يفهموها، وخاصة في القضة الفلسطينية. 

باسم يوسف بلقاء ثاني مع بيرس مورجان باسم يوسف يهاجم إسرائيل باسم يوسف يكشف الطلاق مع بيرس مورجان الاعلامي باسم يوسف حوار باسم يوسف مع بيرس مورجان

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