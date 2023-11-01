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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صواريخ حماس والأرض المحروقة.. سمير فرج يكشف سيناريوهات التوغل الإسرائيلي في غزة

غزة
غزة

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، تفاصيل جديدة عن التوغل الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل بدأت التوغل، وليس الاجتياح البري، ولكن المقاومة الفلسطينية لديها سلاح قوي تستخدمه أمام قوات الاحتلال، حيث أن هناك مدينة أنفاق تحت الأرض أسفل غزة، ستسبب خسائر فادحة للاحتلال.

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سمير فرج: المواجهة القادمة بين دبابات إسرائيلية وصواريخ حماس

وأضاف اللواء سمير فرج، في تصريحات تلفزيونية، أن المقاومة الفلسطينية تدربت على مدار عام كامل، بالإضافة إلى الذهاب إلى إيران؛ من أجل إجراء عمليات تدريبية، استعدادا للاشتباك مع قوات الاحتلال، كما أن الجيش الإسرائيلي يجد صعوبة في اجتياح غزة؛ بسبب عدم معرفته بأرضها.

وأضاف أن السبب الرئيسي لرفض إسرائيل دخول الوقود إلى غزة، وهو عدم استخدامه في تهوية الأنفاق؛ مما يجبر المقاومة على الخروج منها، موضحًا أن المواجهة القادمة بين دبابات إسرائيلية وصواريخ حماس، وقوات الاحتلال نفذت سياسية الأرض المحروقة بطريقة بشعة.

وأوضح، أنه من المتوقع استمرار عمليات القتال في غزة لفترة طويلة، ولن تنتهي بسرعة. 

 

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