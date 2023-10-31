سمير فرج: المواجهة القادمة بين دبابات إسرائيلية وصواريخ حماس

أكد اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن المواجهة القادمة بين دبابات إسرائيلية وصواريخ حماس في قطاع غزة.



وأضاف سمير فرج،في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل قتلت الأطفال والنساء والشيوخ في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وتابع اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي أن إسرائيل ستركز هجماتها على الضفة الغربية بشكل كبير، متابعا أن لو حزب الله اشترك في الحرب سيكون هناك مشكلة لإسرائيل كبيرة.

وأكمل اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن إسرائيل لن تدخل بقواتها للقتال في قطاع غزة، لافتا إلى أن الحوثيين اعلنوا انهم أطلقوا صواريخ بالستية تجاه إسرائيل.

