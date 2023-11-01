عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية ومؤلمة في غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، بيانا، اليوم الأربعاء، بعد مقتل 9 جنود إسرائيليين خلال الهجوم البري علي شمال قطاع غزة.

وقال جالانت، إن “سقوط مقاتلي الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد حماس في غزة؛ يمثل ضربة قاسية ومؤلمة… قلوبنا وأفكارنا مع عائلاتهم العزيزة”.

وأضاف: “الإنجازات الكبيرة التي حققها القتال العنيف في أعماق قطاع غزة، تكلف للأسف ثمناً باهظاً”.

وواصل بيانه: “نحن مستعدون وجاهزون لحملة طويلة ومعقدة تتطلب الشجاعة والتصميم والمثابرة - سننتصر”.

وارتفع عدد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذين قتلوا في القتال في قطاع غزة إلى 11.

وأمس، زعم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، تحقيق إنجازات كبيرة خلال العملية البرية في قطاع غزة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاحتلال دفع ثمنًا باهظًا في اليوم الأخير.

إسرائيل: قصفنا 11 ألف هدف في غزة وعدد قتلانا 326

لتهدئة التصعيد.. وزيرة الخارجية اليابانية تبدأ زيارة إلى إسرائيل والأردن غدًا

وقال جالانت، خلال زيارته لقاعدة بالماشيم الجوية: “نحن ننشر قوات على نطاق واسع في عمق قطاع غزة، ولكن في اليوم الأخير دفعنا ثمنا باهظا”.

وزعم: “كانت هناك إنجازات كبيرة في ساحة المعركة”.

غزة قطاع غزة وزير الدفاع الإسرائيلي حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي.. إلى أين وصل سعر الأخضر؟

المواعيد اتغيرت رسميًا|الجدول الجديد لتخفيف الأحمال في كل المحافظات ومدة انقطاع الكهرباء

200 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

غضب داخل «كاف» بسبب أخطاء الحكام| الاتحاد الأفريقي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

مصر تجدد الخط الأحمر المرسوم في 1968.. سر زيارة رئيس الحكومة إلى سيناء

من الكتيبة 101| قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي في الاتجاه الشرقي

تل أبيب من الداخل|فرار وذُعر ووفيات وصواريخ لا تهدأ ومنازل تنهار.. فيديو

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن تجديد عقدي فتوح وصبحي

موضوعات متعلقة

لتحرير الرهائن.. واشنطن ترسل قوات العمليات الخاصة الأمريكية إلي إسرائيل

وصول شحنات من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

لتهدئة التصعيد.. وزيرة الخارجية اليابانية تبدأ زيارة إلى إسرائيل والأردن غدًا

مفاجأة.. بايدن سيستخدم الفيتو ضد مشروع قانون المساعدات لإسرائيل في هذه الحالة

استشهاد 14 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية جديدة على جباليا شمال غزة

صحة غزة: آلاف الجثث تحت الأنقاض في القطاع لم نصل إليها

النظام العالمي ينهار.. سياسي روسي مخضرم يعلن بدء الحرب العالمية الثالثة

اقتراح ساخر من إيلون ماسك لجعل إسرائيل تركع على ركبتيها

ترشيحاتنا

24.9 طن حجم مشتريات المصريين من الذهب في أول 9 أشهر من 2023

بعد بوليفيا.. كولومبيا تدرس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

عاجل.. مرور شاحنات وسيارات إسعاف من مصر لقطاع غزة لنقل المصابين

5 قنوات مجانية تنقل إياب الأهلي وصنداونز وهذا موعد المباراة

وزير الدفاع الإسرائيلي يعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية ومؤلمة في غزة

إذا أردت ألا ترى الفقر أبدا.. الشعراوي: علم أولادك هذه السورة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|عادات تزيد من خطر الإصابة بـ الكبد الدهني.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

تل أبيب من الداخل|فرار وذُعر ووفيات وصواريخ لا تهدأ ومنازل تنهار.. فيديو

بملابس ملفتة.. ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة

قبل عرضه..شاهد تكشف عن 10 صور جديدة من كواليس مسلسل "بطن الحوت"

فيديو

نبوءة العقد الثامن ومستقبل الكيان.. هل تتحقق المخاوف الصهيونية؟ «فيديو جراف»

محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا حدث؟|فيديوجراف

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ