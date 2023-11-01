وزير الدفاع الإسرائيلي يعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية ومؤلمة في غزة

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، بيانا، اليوم الأربعاء، بعد مقتل 9 جنود إسرائيليين خلال الهجوم البري علي شمال قطاع غزة.

وقال جالانت، إن “سقوط مقاتلي الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد حماس في غزة؛ يمثل ضربة قاسية ومؤلمة… قلوبنا وأفكارنا مع عائلاتهم العزيزة”.

وأضاف: “الإنجازات الكبيرة التي حققها القتال العنيف في أعماق قطاع غزة، تكلف للأسف ثمناً باهظاً”.

وواصل بيانه: “نحن مستعدون وجاهزون لحملة طويلة ومعقدة تتطلب الشجاعة والتصميم والمثابرة - سننتصر”.

وارتفع عدد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذين قتلوا في القتال في قطاع غزة إلى 11.

وأمس، زعم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، تحقيق إنجازات كبيرة خلال العملية البرية في قطاع غزة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاحتلال دفع ثمنًا باهظًا في اليوم الأخير.

وقال جالانت، خلال زيارته لقاعدة بالماشيم الجوية: “نحن ننشر قوات على نطاق واسع في عمق قطاع غزة، ولكن في اليوم الأخير دفعنا ثمنا باهظا”.

وزعم: “كانت هناك إنجازات كبيرة في ساحة المعركة”.