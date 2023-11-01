لتهدئة التصعيد.. وزيرة الخارجية اليابانية تبدأ زيارة إلى إسرائيل والأردن غدًا

أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، أنها ستزور إسرائيل والأردن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في أحدث مسعى للمساعدة في تهدئة الحرب المحتدمة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وأضافت كاميكاوا، في مؤتمر صحفي، أنها ترتب أيضا محادثات مع شخصيات فلسطينية بارزة خلال زيارتها التي تستمر أربعة أيام اعتبارا من يوم الخميس المقبل، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

وستصبح كاميكاوا أول وزيرة يابانية تقوم برحلة إلى إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وستأتي رحلتها في الوقت الذي من المقرر أن تترأس فيه اجتماعا لوزراء الخارجية لمجموعة الدول الصناعية السبع لمدة يومين اعتبارا من 7 نوفمبر في طوكيو، حيث من المتوقع مناقشة التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وقالت كاميكاوا للصحفيين: "سأشرح موقف اليابان" من الصراع و"أتبادل وجهات النظر" مع الدول والمناطق ذات الصلة مع التركيز على خفض التصعيد المبكر للوضع.