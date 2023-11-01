علامة استفهام على حكم "الخماسية"| طوفان الإياب ينتظر صنداونز في جحيم الأهلي.. و6 بنود تمنح "الأحمر" الأفضلية

طوفان الإياب ينتظر صنداونز في استاد القاهرة.. 6 بنود تمنح الأهلي الأفضلية في الوصول لنهائي دوري السوبر الإفريقي

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، نظيره، فريق صنداونز الجنوب إفريقي، في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

ويحتاج النادي الأهلي إلى الفوز على نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، بفارق هدفين؛ من أجل التأهل إلى المباراة النهائية في النسخة الأولى لـ بطولة الدوري الإفريقي.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الساعة 8 من مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد القاهرة.

وحصلت إدارة النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف متفرج لمباراة الإياب أمام صن داونز الجنوب افريقي في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وتنقل شبكة قنوات “أون تايم سبورت” و"بي إن سبورت" و"أبو ظبي الرياضية" مباراة الإياب بين النادي الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي مساء اليوم في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وتغلب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، على النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الإفريقي في نسخته الأولى.

تعليق نجم الأهلي على مواجهة صنداونز

أكد كريم نيدفيد لاعب خط وسط النادى الأهلى، جاهزية فريقه لمواجهة صن داونز بنصف نهائي دوري السوبر الافريقي.

وكتب أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه على فيسبوك "كريم نيدفيد: "المباريات الاقصائية لا تحتاج للكثير من الكلام، لدينا ثقة في الله بتحقيق نتيجة إيجابية أمام صنداونز".

جاهزون لتخطي صنداونز

قال محمد الغزاوي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي في تصريحات تليفزيونية: لدينا ثقة كاملة في قدرات لاعبي الأهلي في تخطي الفريق الجنوب إفريقي غدا رغم صعوبة المباراة .

وأضاف : " الجميع داخل الفريق جاهز ، ونثق في ظهور الفريق بأفضل شكل ممكن في ظل وجود مجموعة من أميز اللاعبين " .

وتابع : " ننتظر امتلاء استاد القاهرة غدا بتواجد كامل العدد لجماهير الأهلي والتي تلعب دورا كبيرا في انتصارات الفريق وحصده للبطولات " .

وأكمل : " الكابتن الخطيب حضر مران الفريق الأخير قبل مواجهة صن داونز والجميع على قلب رجل واحد واللاعبون عازمون على إسعاد جماهير الأهلي " .

جمهور الأهلي كلمة السر أمام صنداونز

أكد عماد النحاس نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الجمهور عليه عامل مهم في لقاء الأهلي وصن داونز لتحفيز اللاعبين، بالإضافة لاختيار التشكيل المناسب والتركيز والتوفيق داخل أرضية الملعب، خصوصا أن المباراة ستكون مضغوطة للغاية.

وقال النحاس في تصريحات عبر تصريحات تليفزيونية : "كولر دائما يستفيد من أخطائه، وبعد خسارته في دوري الابطال من صنداونز في النسخة السابقة، انتفض الفريق وظهر بمستوى قوي، لكن البطولة الحالية مضغوطة للغاية ولا يوجد وقت طويل لمعالجة الأخطاء، والأهلي لم يحظى بالإعداد الجيد لتلك البطولة من الأساس".

وأضاف: "فرق صنداونز كان الأجهزة قبل لقاء الأهلي السابق، كما أن اللاعبين كانوا مرهقين نتيجة السفر الطويل لمدة 9 ساعات، والرد دائمًا على أي مدرب يكون في الملعب فقط، وأي لاعب يتم اختياره للتشكيل عليه أن يبذل قصارى جهده".

وتابع: "التشكيل الأنسب للأهلي ( محمد الشناوي، وأكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وكهربا وبيرسي تاو).

وزاد: "الجهاز الفني عليه التمهل في اشراك أكرم توفيق خصوصا أن العودة بعد العملية الثانية للصليبي تكون صعبة لكن اللاعب كانت حالته مطمئنة خلال الوقت القصير الذي ظهر فيه خلال المباراة السابقة، والإصابة العضلية التي تعرض لها كريم فؤاد طبيعية".

وأكمل: "بالتأكيد ارجح كافة ياسر إبراهيم على ربيعة في هذه المباراة خصوصا أن ربيعة شارك في المباريات الثلاث، والبدلاء هم من سيحسمون اللقاء لصالح الأهلي، يجب أن تكون الدكة جاهزة لكل الاحتمالات على مدار اللقاء".

وحول توقعه للنتيجة، قال: "أتمنى أن يفوز الأهلي على صنداونز، ولكن فرص الفريق الأحمر تصل لـ60% من أجل تحقيق الانتصار والصعود".

6 بنود تمنح الأهلي الأفضلية



علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على مباراة الإياب التي تجمع الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي مساء اليوم.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه على “فيس بوك”: “كولر يقود الأهلي اليوم؛ لفك طلاسم اللوغاريتم الإفريقي، صن داونز، أهم أسلحة الأهلي، هي: الجماهير الأهلاوية المتحمسة، والعدالة التحكيمية، واللعب المباشر الرجولي، الضغط على لاعبي صن داونز، والتسديد من خارج منطقة الجزاء، والتمسك بكل فرصة أمام المرمى”.

علامة استفهام على حكم إياب الأهلي وصنداونز

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن السنغالي عيسي سي حكم لقاء الأهلي وصن داونز، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي ليس من حكام النخبة داخل القارة، مشيرا إلى أن هناك حكام أفضل يستحقون التواجد في تلك المباراة الحاسمة.

وقال في تصريحات عبر تصريحات تليفزيونية: "علمت من داخل لجنة حكام الكاف، أن مسألة التصنيف تم إلغاءها، ولا يوجد مبرر لاستبعاد حكام شمال إفريقيا في مباريات الأندية العربية، أو العكس، وهناك حكام مميزين في القارة السمراء استغرب عدم تواجدهم في هذه المباراة والاعتماد على حكم سنغالي ليس من حكام النخبة".

وأضاف: "باملاك تسيميا ومصطفى غربال من الحكام المميزين، ومع احترامي وتقديري للسنغالي عيسي سي، كان لازمًا وضع حكم لديه خبرات ومستغرب للغاية من هذا الاختيار".

وزاد: "اختيارات لجنة الحكام بالكاف دائمًا تزعجني بشكل سيئ للغاية، وبعد تشكيل اللجنة مؤخرًا كل الموجودين ليس لديهم خبرات في إدارة التحكيم داخل القارة السمراء".

وأكمل: "هل الشركات الراعية لديه توجه معين ورغبتهم في فوز فريق معين بالبطولة، ولا نخوض دورة رمضانية حتى يتم تجاهل إعادة لعبة بيرسي تاو في لقاء الذهاب".

وأشار إلى أن اختيارات الحكام غير موفقة رغم قوة البطولة، لكن الطرف الأسوأ حتى الآن هي المنظومة التحكيمية التي تتولى إدارة المباريات، وهناك توجه واضح منذ مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، وتم إشراك حكام غير مؤهلين للتواجد في مباريات قوية.

وأكد أن الرعاة دائمًا يكون لهم دور في بعض الأمور، والدليل اختيارات جوائز أحسن اللاعبين في العالم وخلال بعض البطولات، وبعض وجهات النظر تبحث عن التنوع في حصد البطولات من جانب فرق مختلفة، وكل المباريات السابقة التي خاضها الأهلي في بطولات إفريقيا هذا الموسم يستحق خلالها الحصول على ركلات جزاء.

ووجه توفيق السيد نصيحة للاعبي الأهلي بالتركيز داخل أرضية الملعب، مؤكدا بأنه لا يمتلك أي معلومات عن طاقم حكام الفيديو، والتحكيم الإفريقي سيظل يُعاني بشدة، وهناك ضغوط كبيرة يتعرض لها الحكام بشكل واضح، ما لم يتدخل مسئولو الفيفا وحل الأزمات.