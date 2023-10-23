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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأزمات تضرب الزمالك| استهزاء نجم "الأبيض" وقرار عاجل من أوسوريو.. والإطاحة بالمحترفين

مباراة الزمالك وسموحة
مباراة الزمالك وسموحة

وضع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عمرو السيسي نجم خط الوسط على رأس قائمة الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء فى ميركاتو الشتاء. 

كما طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك التعاقد مع 7 صفقات من نوعية السوبر تتضمن ثلاثة محترفين. 

من جانبه قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تكريم الشهداء من جماهير القلعة البيضاء فى قادم الأيام. 

صدى البلد يسلط الضوء على ابرز الاحداث داخل مقر نادي الزمالك خلال الساعات الماضية.

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رحيل نجم الزمالك 

 

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أصبح قريبا من المغادرة خلال الفترة المقبلة.

 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك أزمة حقيقية مع الجهاز الفني، واللاعب يستهزئ بتعليمات الجهاز الفني، الأمر الذي أدى لاستبعاده وقرار من كارلوس أوسوريو المدير الفني بطلب رحيله، واللاعب يبحث عن عرض للمغادرة".
 

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قرار جديد من ادارة نادي الزمالك

 قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تكريم الـ 20 شهيدا من جماهير القلعة البيضاء فى قادم الأيام
 

ومن المقرر ان يوجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الدعوة الي أسر شهداء جماهير القلعة البيضاء من أجل تكريم الشهداء خلال الفترة المقبلة . 
 

كان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قرر اعادة إسم حلمي زامورا لملعب الزمالك .
 

كما رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي الصادر بحقها قرار من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. 
 

يذكر ان مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تواجد فى مباراة الفارس الأبيض أمام سموحة والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء بخمسة أهداف مقابل هدف فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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نجم الزمالك يواجه شبح الغياب أمام انبي

 يواجه نبيل عماد دونجا نجم خط الوسط فى نادي الزمالك شبح الغياب عن مباراة الفارس الأبيض أمام انبي فى اطار منافسات الجولة الخامسة فى الدوري الممتاز. 
 

ويلتقي الفارس الأبيض بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره فريق انبي يوم الخميس القادم في الدوري الممتاز.

 

جاء ذلك بعدما اشتكى نبيل عماد دونجا من الإصابة بكدمة قوية في وجه القدم عقب مباراة سموحة. 

 

ومن المقرر أن يخضع نبيل عماد دونجا لفحص طبي عقب عودة الفريق للتدريبات استعدادا لمواجهة انبي من أجل تجديد موقفه النهائي.
 

وحقق فريق الزمالك فوزا كبيرا امام نادي سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف فيما تغلب فريق انبي على نظيره فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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أوسوريو يطلب 3 محترفين سوبر 

 

طالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب نادي الزمالك ادارة القلعة البيضاء بضرورة التعاقد مع ثلاث لاعبين محترفين من نوعية السوبر في ميركاتو الشتاء بعد انهاء أزمة إيقاف القيد.
 

ويسعي الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفارس الأبيض في مركزي الهجوم والجناح الهجومي إضافة الي خط الوسط . 
 

وشهدت أروقة الزمالك استقرار خوان أوسوريو مدرب الزمالك في وقت سابق برحيل سامسون أكينيولا عن صفوف الفارس الأبيض.

 

ومن المقرر ان يحسم أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك  بالتنسيق مع أحمد سليمان وحسين السيد في الزمالك خلال الساعات المقبلة موقف بقاء إبراهيما نداي من عدمه.

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طالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب نادي الزمالك مجلس الادارة برئاسة حسين لبيب بالتعاقد مع 4 لاعبين فى ميركاتو الشتاء. 
 

وجاءت مطالب أوسوريو التي طرحها على مجلس الزمالك الجديد على النحو التالي: 
محمد حمدي لاعب انبي  
 

عمر كمال لاعب فيوتشر لمركز الجناح الأيمن 
لاعب وسط مدافع وقان بترشيح غنام محمد من فريق فيوتشر 
 

رأس حربة هداف ويعتبر محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي الحالي والنادي الاهلي السابق.

 

كان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك منح لاعبي الفارس الأبيض راحة لمدة 48 ساعة من التدريبات بعد الفوز على سموحة بخماسية في الدوري.
 

ويعاود بعدها فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تدريباته عقب الراحة استعدادا لمواجهة نادي انبي المنتشي بالفوز امام نظيره فريق البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف يوم الجمعة القادم في الدوري الممتاز.

 

واكتسح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره فريق سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مباراته القادمة مع إنبي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 7 مساء.

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