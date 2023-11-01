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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب المصروف.. ربة منزل تشرع في إنهاء حياة زوجها بالقليوبية

نقل المصاب
نقل المصاب

شرعت ربة منزل في قتل زوجها بدائرة مركز شرطة كفر شكر في محافظة القليوبية، حيث قامت بطعنه بسلاح أبيض اثر مشادة بينهما للخلاف على مصروف المنزل، وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي والقى القبض على الزوجة، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق والتى أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات والاستعلام عن حالة المصاب.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود اشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن، ادعاء مشاجرة نشبت بينه وبين زوجته بمنطقة بدائرة مركز شرطة كفر شكر في محافظة القليوبية.
 

وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث كفر شكر، ومعاوني رئيس المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبيين إصابة ش ا م 42 سنة بجرح طعني نافذ بالبطن خلال مشادة كلامية بينه وبين زوجته المدعوة ن ص 35 سنة بسبب الخلاف على مصروفات المنزل، تطورت مشاجرة، قامت خلالها الزوجة بطعنه بسلاح أبيض.


وتم نقل الزوج لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمة، وضبط السلاح المستخدم بالواقعة وتم التحفظ عليه وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

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