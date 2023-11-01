سياران.. عاصفة وحشية جديدة تضرب بريطانيا خلال أيام

استمرارًا لسلسة العواصف التي تجتاح أجزاء مختلفة من العالم في الوقت الحالي، صدر تحذير من "خطر على الحياة" من العاصفة (سياران) في أجزاء من بريطانيا.

ويقول مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، أن سياران يمكن أن تكون "سيئة للغاية"، حيث تجلب رياحًا تبلغ سرعتها 80 ميلاً في الساعة وتعطل السفر. وفقًا لصحيفة ذا جارديان.

قال خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة سياران تشكل تهديدًا محتملاً للحياة في جنوب إنجلترا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

خطر على الحياة والمباني

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا باللون البرتقالي من الرياح يوم الخميس عبر معظم أنحاء الساحل الجنوبي، حيث يواجه عدد قليل من المناطق الساحلية الأكثر تعرضًا للقناة هبوب رياح تزيد سرعتها عن 85 ميلاً في الساعة. مؤكدًا أن هذه الرياح القوية يمكن أن تسبب أضرارا هيكلية للمباني، في حين أن الحطام المتطاير يمكن أن يشكل خطرا على الحياة. وبالتالي قد تُغلق الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية، وتتعرض القطارات والطائرات لخطر التأخير.

وأصبحت بالفعل أجزاء من مدينة نيوري في كو داون تحت الماء بعد ليلة من الأمطار الغزيرة، قبل أن تصل العاصفة سياران إلى شواطئ المملكة المتحدة وإيرلندا.

أمطار وفيضانات

وتم إصدار تحذير باللون الكهرماني من هطول الأمطار في أيرلندا الشمالية خلال الليل وفاضت قناة نيوري على ضفافها، مما أدى إلى غمر جزيرة شوجر وشارع كيلدير وكنال كواي وجزء من شارع بريدج. ونصحت الشرطة المواطنين بتجنب مدينة نيوري.

وقالت كيت ماركس، مديرة مهام الفيضانات في وكالة البيئة: "نحث المواطنين على البقاء آمنين على الساحل وأن يتذكروا ضرورة توخي الحذر الشديد على المسارات والمتنزهات الساحلية. ومن الممكن أيضًا حدوث فيضانات على الطرق الساحلية المنخفضة ويجب على الأشخاص تجنب القيادة عبر مياه الفيضانات.