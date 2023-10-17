بعد «دانيال»| عاصفة مدمرة جديدة تجتاح هذه الدولة اليوم.. تعرف عليها!

أعلن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني عن تعرض البلاد لعاصفة جوية بسرعة 60 ميلا في الساعة بدءًا من اليوم، الثلاثاء، في جنوب غرب إنجلترا وأيرلندا، ثم تنتشر لتصل إلى العديد من أنحاء بريطانيا فيما بعد.

وتسبب هذه العاصفة التي أطلق عليها اسم بابيت (Babet) الفيضانات والأمطار الغزيرة للغاية مع بعض الاضطرابات الأخرى.

العاصفة بابيت

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تشكل العاصفة بابيت (Babet) "خطراً على الحياة"، حيث إن الرياح التي تبلغ سرعتها 60 ميلاً في الساعة بها يمكن أن تدمر المباني.

العاصفة بابيت

ويصدر مكتب الأرصاد الجوية سلسلة من التحذيرات الجوية الصفراء عبر البلاد بدءًا من يوم الأربعاء إلى يوم السبت القادم، حيث إنه من المقرر أن تتسبب العاصفة بابيت في حدوث فوضى في جميع أنحاء بريطانيا.

كما أنه من المتوقع أن تتأثر معظم إسكتلندا، وكذلك شرق أيرلندا الشمالية وشمال شرق إنجلترا وشرق أنجليا وشرق ميدلاندز ويوركشاير.

ويشير خبراء الأرصاد في بريطانيا الآن، إلى محاولة الابتعاد عن القيادة التي توصف بأنها "خطيرة" في جميع أنحاء البلاد، بينما تشكل الفيضانات والمياه المتدفقة بسرعة "خطرًا على الحياة".

وقال نائب رئيس الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية ستيفن كيتس: "ستجلب العاصفة بابيت أمطارًا مؤثرة إلى أجزاء عديدة من المملكة المتحدة، ولكن بشكل خاص أجزاء من شرق إسكتلندا وأيرلندا الشمالية وشمال إنجلترا في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

أمطار ورياح وأمواج عاتية

وأشار إلى أن هذه الأمطار ستسقط على أرض مشبعة بالفعل بالمياه، وهو ما يؤدي إلى احتمالية حدوث فيضانات. وبالإضافة إلى الأمطار الغزيرة هذه، ستجلب العاصفة بابيت أيضًا رياحًا قوية للغاية مع أمواج عالية بالقرب من بعض السواحل الشرقية للبلاد.

كما أوضح نائب رئيس الأرصاد الجوية البريطاني أنه من المحتمل زيادة سرعة الرياح للعاصفة بابيت عن 60 ميل في الساعة في شمال وشرق إسكتلندا بدءً من يوم الخميس المقبل.

وأضاف أنه من المرجح أن يًعلن مكتب الأرصاد الجوية عن المزيد من التحذيرات الجوية خلال الأيام القادمة.

إسكتلندا الأكثر تهديدًا

في سياق متصل، دعا المسئولون من وكالة حماية البيئة الإسكتلندية الآن المواطنين إلى "الاستعداد للفيضانات المحتملة".

وقال ديفيد مورجان، مدير مهام الفيضانات في منطقة SEPA: “ستجلب العاصفة بابيت أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة عبر إسكتلندا اعتبارًا من مساء الأربعاء، بدءًا من الجنوب الغربي قبل أن تنتقل إلى الشمال الشرقي حتى الخميس وحتى عطلة نهاية الأسبوع”.

العاصفة بابيت

وأضاف أنه "من المحتمل حدوث تأثيرات من المياه السطحية والأنهار، ومع تشبع مستجمعات المياه من الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة، فإننا نحث المواطنين على الاستعداد للفيضانات المحتملة، وهناك أيضًا مخاوف من أن فيضانات المياه السطحية قد تتفاقم بسبب الحطام الذي يمنع الصرف الصحي نتيجة الرياح العاتية".

كما حذر المعهد الوطني الملكي لقوارب النجاة المواطنين عند السفر على طول المنحدرات المكشوفة والواجهات البحرية والأرصفة، مؤكدًا ضرورة توخي "الحذر الشديد"، بل وقد تعاني شبكة النقل من اضطراب كبير.

4 أيام مدمرة

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرًا باللون الأصفر لهطول الأمطار الغزيرة لمدة أربعة أيام تبدأ في الساعة 6 صباحًا اليوم عبر جنوب إسكتلندا والأجزاء الشمالية والشرقية من إنجلترا، بالإضافة إلى أيرلندا الشمالية، وستستمر حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت.

وستتوسع دائرة العاصفة بابيت يوم الأربعاء لتشمل معظم إسكتلندا، حيث من المرجح أن يصل التحذير بها إلى اللون الأصفر أو حتى الأحمر، حيث يتم إصدار تحذير أحمر فقط عند توقع طقس خطير ومن "المحتمل جدًا أن يكون هناك خطر على الحياة من العاصفة بابيت".

ستظهر العاصفة بابيت لأول مرة في الجنوب الغربي هذا الصباح، حيث تتدفق السحب والرياح والأمطار تدريجيًا عبر المنطقة خلال معظم فترات اليوم.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية خريطة توضح العاصفة أثناء مرورها عبر كورنوال وويلز، والتي ستشهد سرعة رياح تصل إلى 34 ميلاً في الساعة. فضلًا عن أنه من المتوقع أن يهطل ما يصل إلى 20 سم (8 بوصات) من الأمطار في بعض المناطق.

ومن المقرر أيضًا أن تتعرض بعض المناطق في إنجلترا لأكثر من 100 ملم (4 بوصات) من الأمطار خلال الأسبوع، مع وصول الأجزاء المعزولة منها إلى 150 ملم (6 بوصات).

الفيضانات العميقة والسريعة التدفق

وحذر خبراء الأرصاد من أن المجتمعات قد تكون معزولة لعدة أيام وأن الأمطار الغزيرة يمكن أن تفسح المجال أيضًا لمياه الفيضانات العميقة والسريعة التدفق.

كما يقول خبراء الأرصاد الجوية إنه لا ينبغي أن ينخدع المواطنين بفترة راحة قصيرة من بعض الطقس الجاف المتوقع يوم الخميس قبل وصول رياح العاصفة بابيت إلى سرعة 70 ميلاً في الساعة.

وتأتي العاصفة بابيت في بريطانيا بعدما تعرضت 5 دول لتأثيرات سلبية خطيرة من العاصفة دانيال التي حدثت في الفترة بين 4 إلى 12 سبتمبر في اليونان وليبيا وأثرت على مصر وتركيا وبلغاريا.

صنفت العاصفة دانيال بأنها الأكثر فتكًا في عام 2023 حتى الآن لأنها تسببت في تدمير الكثير من البنى التحتية للبلاد بفعل هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية.