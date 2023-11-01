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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في أسبوع القاهرة.. تعرف على أهمية المياه الحيوية للجسم

صدى البلد

أكد الخبير الصيدلي الدكتور محمد فتحي إبراهيم، ضرورة توخى الحيطة للتأكد من شرب مياه نظيفة وصحية.

وقال إبراهيم، خلال مؤتمر صحفى على هامش فعاليات النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه 2023، المُنعقد خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الماء الحيوي مشابه للماء الذي يوجد في الكائنات الحية، حيث يلعب دورًا مهمًا في تنظيم وتحسين أداء مختلف الوظائف الهامة في جسم الإنسان، ما يسمح للجسم بامتصاص الأكسجين والمعادن بشكل أفضل من جزيئات المياه، ويتم استخدامه في الجسم بسرعة كمضاد للأكسدة ومزيل للسموم، ويدعم حماية وتجديد الجسم، ويعزز الصحة والعافية، ويقلل من التعرض للإصابة بالأمراض المختلفة، ويحسن مذاق مياه الشرب".

 وأكد أن مشكلة عدم شرب مياه صحية تكون تراكمية عبر الزمن، وتتسبب فى مشاكل صحية كبيرة للكبد والكلى.

من جانبه، أعلن حسام الدين كامل، نائب المدير العام لشركة كيونت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن طرح منتجات جديدة بمصر لفلترة المياه فى البيوت، وإزالة 97.3% من الكلور و99.1% من الصدأ والرواسب  والمركبات العضوية المتطايرة والمواد الكيميائية التي تؤثر على الصحة، هذا بجانب الطعم والروائح غير المرغوب فيها.

جدير بالذكر أن فعاليات النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه 2023 تهدف إلى مناقشة جميع القضايا المتعلقة بقطاع المياه، وأن هذه الفعاليات تضمنت العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس، حيث يلعب هذا الحدث السنوي دورا هاما في معالجة التحديات التي تواجه القطاع المائي الحاسمة.

 

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