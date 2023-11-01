تعرف على موعد طرح فيلم بلوموندو لحسن الرداد في السينمات

حددت الشركة المنتجة لفيلم “ بلوموندو ” من بطولة حسن الرداد موعد 15 نوفمبر ، بشكل مبدئي لطرحه في السينمات .

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

القائمة الكاملة لأبطال فيلم بلوموندو

فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد ،هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد فيديو من كواليس فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بلومندو”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ثريدز”.

وظهر حسن الرداد من كواليس فيلم “بلومندو” وهو يرتدي قميصا بألوان متعددة، وعلق كاتبًا: “من كواليس فيلم بلومندو صيف 2023”.

وأعلن الفنان حسن الرداد عن بدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بلومندو”، وكتب من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "أول يوم تصوير فيلم الكوميديا #بلومنوندو صيف 2023".