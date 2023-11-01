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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات الشهداء والجرحى.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في جباليا

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في جباليا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، باستشهاد وإصابة العشرات جراء قصف إسرائيلي علي مربع سكني في "الفالوجا" بمخيم جباليا في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 14 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية جديدة على جباليا شمال قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ مجزرة جديدة للحرب على قطاع غزة، حيث شن غارات شديدة العنف على مخيم جباليا، ما أسفر عن تسجيل 400 شهيد وجريح فلسطيني على الأقل جراء إلقاء جيش الاحتلال ستة قنابل، تزن الواحدة منها طنا من المتفجرات ما يعني إلقاء 6000 كيلو جرام متفجرات.

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وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن تدمير 40 منزلا في منطقة بلوك 6 في مخيم جباليا، المعروف بأنه الأكثر اكتظاظا في قطاع غزة.

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