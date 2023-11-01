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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج تطرح 3 سيناريوهات لمستقبل غزة «ما بعد حماس»

صدى البلد

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة؛ إذا تم "عزل" حركة حماس، فيما طرحت وكالة "بلومبرج"، 3 خيارات في هذا الإطار.

وخلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، اعتبر “بلينكن” أن "الوضع الراهن الذي تتولى فيه حماس المسؤولية في القطاع المكتظ بالسكان، لا يمكن أن يستمر، لكن إسرائيل لا تريد إدارة غزة أيضا"، على حد قوله.

وأضاف “بلينكن”، أنه "بين هذين الوضعين؛ توجد مجموعة متنوعة من البدائل المحتملة التي ندرسها بعناية الآن، كما تفعل دول أخرى"، لافتا إلى أن الأمر الذي سيكون الأكثر منطقية في مرحلة ما، هو وجود "سلطة فلسطينية فعالة ومتجددة" تتولى حكم غزة، لكن السؤال المطروح هو “ما إذا كان تحقيق ذلك ممكنا”.

وأردف وزير الخارجية الأمريكي: "إذا لم نتمكن من ذلك؛ فهناك ترتيبات مؤقتة غير ذلك، قد تشمل عددا من الدول الأخرى في المنطقة، وقد تشمل وكالات دولية تساعد في توفير الأمن والحكم".

بدورها، كتبت وكالة "بلومبرج"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل، تدرسان عدة خيارات لمستقبل قطاع غزة؛ في حال "الانتصار" على حماس، وتشمل ما يلي:

أولا: توفير السيطرة المؤقتة على غزة لدول منطقة الشرق الأوسط، بدعم من قوات من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وفي الوقت نفسه، فإن وجود الدول العربية، مثل الإمارات أو السعودية، أمر مرغوب فيه أيضا.

ثانيًا: نشر قوات حفظ السلام والمراقبين، وفي الوقت نفسه، ترى إسرائيل- كما تشير الوكالة نقلا عن مصدر- أن الفكرة تستحق الدراسة.

ثالثًا: إدارة مؤقتة لقطاع غزة تحت رعاية الأمم المتحدة، وقال المصدر لـ"بلومبرج" إن إسرائيل مقتنعة بأن المنظمة "قليلة الفائدة".

بلومبرج بلينكن غزة حماس

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