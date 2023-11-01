صورة من المستشفى.. هاني شاكر يجري عملية جراحية

تعرض الفنان هاني شاكر لوعكة صحية ذهب على أثرها إلى المستشفى، ونشر صورة له من هناك وكشف عما أصابه.

وكتب هاني شاكر: “بعد إزالة كيس زلالي من منطقة الكوع”.

من جانب آخر، قال الفنان هاني شاكر، إن الفن له دور مهم، ولا ينكر أحد أهمية القوة الناعمة، وأحيانا هناك أغنية يكون لها مفعول المدفع في نفوس الناس، والفن يعد رسالة، مبديا سعادته بأنه يواكب كل الأحداث السياسية على الساحة العربية، لافتا إلى أنه يعد المطرب الوحيد الذي غنى لكل الدول العربية.

وأضاف هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه طرح عدة أغانٍ لفلسطين، آخرها "الهوية عربي"، وهي من تأليف وتلحين مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، لافتا إلى أنهم قدموا هذا العمل تحية وتعبيراً عن وقوفهم وحبهم للشعب الفلسطيني الصامد.

وأشار إلى أنه تم تأجيل مهرجان الموسيقى العربية لتزامن انعقاده مع الأحداث في غزة، وسيتم تحديد موعد إقامته قريبا.