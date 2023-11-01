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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صورة من المستشفى.. هاني شاكر يجري عملية جراحية

صدى البلد

تعرض الفنان هاني شاكر لوعكة صحية ذهب على أثرها إلى المستشفى، ونشر صورة له من هناك وكشف عما أصابه.

وكتب هاني شاكر: “بعد إزالة كيس زلالي من منطقة الكوع”.

من جانب آخر، قال الفنان هاني شاكر، إن الفن له دور مهم، ولا ينكر أحد أهمية القوة الناعمة، وأحيانا هناك أغنية يكون لها مفعول المدفع في نفوس الناس، والفن يعد رسالة، مبديا سعادته بأنه يواكب كل الأحداث السياسية على الساحة العربية، لافتا إلى أنه يعد المطرب الوحيد الذي غنى لكل الدول العربية.

في حب أهلنا بفلسطين..هاني شاكر يعلن عن أغنية جديدة بعنوان "الهوية عربي"

هاني شاكر يطرح أغنية الهوية عربي تضامنا مع الشعب الفلسطيني

وأضاف هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه طرح عدة أغانٍ لفلسطين، آخرها "الهوية عربي"، وهي من تأليف وتلحين مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، لافتا إلى أنهم قدموا هذا العمل تحية وتعبيراً عن وقوفهم وحبهم للشعب الفلسطيني الصامد.

وأشار إلى أنه تم تأجيل مهرجان الموسيقى العربية لتزامن انعقاده مع الأحداث في غزة، وسيتم تحديد موعد إقامته قريبا.

الأحداث السياسية أغنية جديد الإعلامية قصواء الخلالي الشعب الفلسطين الدول العربية

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