صواريخ 107 وقذائف الهاون.. المقاومة الفلسطينية تعاقب الاحتلال الإسرائيلي

قالت سرايا القدس اليوم الأربعاء، إنها قصفت تجمعات الآليات المتوغلة في جنوب وشمال غرب غزة بعشرات صواريخ "107" وقذائف هاون.

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن المجازر الإسرائيلية ستبقي وصمة عار على جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الصامت والمتفرّج.

كما جددت حركة حماس في بيان لها دعوتها إلى الدول العربية والإسلامية وما تبقى من ضمير لدى المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليتهم السياسية والأخلاقية بوقف إجرام هذا الكيان الفاشي المارق بحسب ما ذكرت قناة الميادين.

علي الصعيد الميداني قصفت كتائب القسام "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وأشارت الكتائب الي وقوع اشتباكات ضارية بين مجاهدي القسام وقوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا.

وأشارت سرايا القدس إلي أنها قصفت تجمعات الآليات المتوغلة في محور جنوب غزة الزيتون ومحور شمال غرب غزة بعشرات الصواريخ وقذائف الهاون.