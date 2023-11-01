محافظ جنوب سيناء يوجه برفع الاستعدادات لمواجهة السيول والأزمات

وجه محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، رؤساء المدن، وبالأخص مدن خليج العقبة شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أزمات نتيجة الاحوال الجوية وحدوث سيول خلال فصل الشتاء، أو أي أحداث طارئة أخرى.

كما وجه المحافظ، خلال اجتماعه اليوم "الأربعاء" مع الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع رؤساء المدن بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية صناعية)، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أي عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية.



وشدد فودة، على حصر جميع الطلبات والاحتياجات لمدن خليج العقبة، ورفع كفاءة المنشآت الصحية بها، وتوفير الكوادر الطبية وأطقم التمريض، والتأكيد على توفير مراكز الإغاثة وتوفير كافة المستلزمات بها بكميات كافية بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي، بالاضافة لرفع درجات الاستعداد بمراكز الشباب والمدارس بتلك المدن، مع تكديس كميات مياه بالخزانات، وتوفير الوقود بالمحطات والخبز، وجميع المستلزمات والسلع الغذائية، وربطها على مدار اليوم بمقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بطور سيناء، وشرم الشيخ.