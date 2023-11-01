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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نزوح 35 ألف مواطن من القرى الحدودية للجنوب اللبناني

جدود لبنان
جدود لبنان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوجود أكثر من 35 ألف نازح من القرى الحدودية للجنوب اللبناني.

 
وقصفت مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأول الاثنين بلدتي بليدا وعيتا الشعب على الحدود اللبنانية، بعدة صواريخ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.


وأضافت الوكالة أن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة بليدا في مرجعيون، كما نفذ طيران الاحتلال في وقت سابق من اليوم، غارة جوية على أحد المنازل في بلدة عيتا الشعب في الجنوب اللبناني.


وحاليا تشهد منطقة الحدود اللبنانية اعتداءات قوات الاحتلال المتواصلة تطال القرى الحدودية.

 

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