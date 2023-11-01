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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية: قافلة طبية تعالج 3021 مواطنًا مجانًا بقرية جزيرة السعادة بالزقازيق

قافلة طبية
قافلة طبية

 أطلقت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، قافلة طبية إلى قرية جزيرة السعادة بمركز الزقازيق لعلاج محدودي الدخل مجانًا وصرف العلاج اللازم لهم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي مجانًا على 3021 مواطن. 

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، في بيان اليوم "الأربعاء"، أن القافلة الطبية ضمت نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين من مستشفيات الصحة المركزية والعامة في تخصصات "الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، الأسنان، الأمراض الجلدية، أنف وأذن، رمد وتنظيم الأسرة"، ومزودة بالمناظير الدقيقة وأجهزة الأشعة الحديثة ومعامل التحاليل.


ووقعت القافلة الكشف الطبي مجانًا على 3021 مواطنًا من أهالي القرية على مدار يومين وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل 13 حالة حرجة إلى المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية لهم.

وأضاف أنه تم خلال تلك القافلة عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية الأهالي القرية لتوعيتهم بطرق الوقاية من الأمراض الفيروسية وكذلك توعيتهم بالمبادرة الرئاسية للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية والكشف المبكر عن أورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

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