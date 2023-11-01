محافظ بني سويف يوجه بإثابة العاملين بتكنولوجيا سمسطا لتصدرهم التقييم الشهري للأداء

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقرير الشهري للجنة متابعة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وذلك بهدف المتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية وضمان تفعيل دورها الحيوي في تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل جودة وتقديم التسهيلات اللازمة ، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وتضمن التقرير الذي عرضته داليا فيض _ المشرف العام على المراكز التكنولوجية، أنه تمت المتابعة و المرور"على مدار سبتمبر الماضي "على المراكز التكنولوجية وعددها 8 مراكز ،بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية السبع) وذلك تحت إشراف السكرتير العام اللواء حازم عزت، ورئيس اللجنة.

أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات على منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية المتعلقة بمراجعة العمل الفني على المنظومة والإدارات الخلفية ،فيما يجرى حالياً متابعة تخصيص شباك بكافة المراكز خاص ببوابة الشكاوي الحكومية ، وتفعيل بوابة الخدمات الحكومية وعمل حسابات لتسجيل المواطنين عليها ، حيث تم اختيار المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا كأفضل مركز خلال سبتمبر الماضي، وذلك في ضوء مجموعة من المعايير التي تم وضعها لقياس مؤشر أداء الخدمات والتعامل مع المواطنين والالتزام بالتسهيلات وتذليل العقبات في إطار القانون واللوائح وغيرها.

وكلف المحافظ رؤساء المدن بمتابعة تنفيذ التوصيات التي تضمنها التقرير لتلافي بعض الملاحظات التي رصدتها اللجنة ،مع المتابعة المستمرة واليومية لمستوى تقديم الخدمات وتذليل أية عوائق أمام المواطنين للحصول على الخدمات في سلاسة ويسر في إطار تطبيق القانون، فضلاً عن توجيه رئيس مدينة سمسطا باتخاذ ما يلزم نحو تحفيز العاملين بالمركز التكنولوجي ، بهدف التشجيع على التميز في الأداء وبذل مزيد من الجهد لتقديم الأداء التنفيذي المميز.

من جانبها أضافت داليا فيض_المشرف العام على المراكز التكنولوجية، أنه يجرى حالياً تجهيز كافة المراكز التكنولوجية بالمحافظة للمشاركة في "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة 2024من أجل تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030ووفق معايير الجائزة ،موضحة أنه تم حضور ورشة العمل التى اقامتها جائزة التميز الحكومى لمسئولي المراكز التكنولوجية بالمحافظات ويتم الان تكوين فريق عمل للتميز بكل مركز وإعداد جدول زمني لتطبيق المعايير، ولمتابعة تطبيق معايير المنظومة داخل المركز وفق لأدلة معايير جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية،تمهيدًا لإعداد طلب الترشح ومتابعة التسجيل على الموقع الإلكتروني للتقييم والذي تتبعه عمليات التقييم المكتبي والزيارات الميدانية، وصولًا إلى التحكيم.