جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم حملة للتبرع بالدم

تحت رعاية الدكتور جان هنري حنا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، نظمت إدارة رعاية الشباب حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع المركز الإقليمى لنقل الدم ببني سويف وذلك في إطار تنمية المجتمع ونشر الوعي الثقافي والصحي بين الطلاب والعاملين بالجامعة بمشاركة الدكتور على عبد التواب عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وأكد الدكتور جان هنري أن الحملة تستهدف التوعية بأهمية التبرع بالدم ونشر هذه الثقافة بين طلاب الجامعة وترسيخ الاهداف الإنسانية القائمة على البذل والعطاء لسد احتياجات المرضى، وهو ما يعد جزءًا هامًا من المسئولية الإنسانية والرسالة التي تقوم بها الجامعة في عملها المجتمعي ودورها المحوري في تقديم أفضل الخدمات في مختلف المجالات

وتهدف الحملة إلى زيادة نسبة المتبرعين بالدم وفق رؤية مصر 2030 وتكوين أكبر شبكة للمتبرعين على مستوى الجمهورية، وتوفير رصيد آمن وكافي وفعال من الدم ومشتقاته لأبناء محافظة بني سويف دون الحاجة إلى تكبد أعباء السفر إلى المركز الرئيسي بالقاهرة أو المحافظات الأخرى.

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