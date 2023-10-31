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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يترأس الاجتماع التنسيقي للبدء في إعداد المخطط الإستراتيجي لمدينة ناصر

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعًا موسعًا لمناقشة الآليات والإجراءات المطلوبة لتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة ناصر، والذي يشرف على تنفيذه الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالتنسيق بين المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، والذي يأتي في إطار برنامج الحكومة للتنمية بهدف وضع منظومة متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة للمدن والقرى المصرية، وضمن الخطة القومية لإعداد مخططات استراتيجية جديدة لكافة المدن المصرية.

جاء ذلك في حضور المهندس مجدي ربيع مدير عام المركز الإقليمي لشمال الصعيد ممثلا عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الأستاذ الدكتور  محمد عبد الباقي إبراهيم مدير مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية - أستاذ ورئيس قسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، النائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب، وعلي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر والمهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة . 

 

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وجه المحافظ بأهمية مشاركة كافة شركاء التنمية في جلسات التشاور التي سيتم عقدها للاستماع إلى مقترحات تحديث المخطط الاستراتيجي للمدينة، فضلًا عن التمثيل الجيد للمشاركات المجتمعية في إعداد المخرج النهائي للمشروع، مؤكدًا على أهمية مراعاة الأسس والأطر العامة خلال مراحل التنفيذ، والتي من ضمنها الحفاظ على الأرض الزراعية، والاستفادة من فرص الاستثمار بالإقليم المحيط، مع المتابعة المستمرة لنسب الإنجاز من خلال المؤشرات والبرامج الزمنية لتنفيذ عملية التنمية للمدينة.

ويهدف المشروع إلى استحداث القاعدة الاقتصادية للمدينة وتوفير فرص جديدة للعمل بها، والمساهمة في الحد من نمو مزيد من المناطق العشوائية، بجانب تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال توفير الخدمات والمرافق الأساسية والمسكن وفرص العمل لكافة فئات المجتمع وخاصة محدودي الدخل، وتعظيم الاستفادة من مقومات المدينة السياحية والعمرانية والبشرية في رفع المستوي الاقتصادي للسكان، وكذا موقعها المتميز على طريق القاهرة/ بني سويف الزراعي، وقربها من المدينة العاصمة.

وأكد المحافظ على ضرورة أن تتضمن مراحل الإعداد للمشروع على دراسة آليات تسهم من خلالها مدينة ناصر في تقديم الخدمات لكافة مواطني المحافظة، لتتكامل مع مدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل في التيسير على المواطنين في تلقي الخدمات، ومشروعات حياة كريمة بقرى المركز، مع مراعاة تحديد أولويات أوجه التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

من جانبه أفاد المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة بأن تحديث المخططات الاستراتيجية العامة للمدن يمثل أهمية كبرى لضمان ملائمة المخططات للظروف الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والتأكيد علي أهمية دور ومشاركة المجتمع المحلي وقطاعات الخدمات وأن تكون المقترحات والحلول نابعة من احتياجات المواطنين وشركاء التنمية.

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