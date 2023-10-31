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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف تحتل مراكز متقدمة عَالَمِيًّا في تصنيف Times للجامعات

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف  حصول الجامعة على المركز 501- 600 في قطاعات علوم الحياه و الهندسة و التكنولوجيا، كما حصلت على المركز 601 -800 في قطاعات العلوم الفيزيائية و قطاع العلوم الطبية والصحية،  عالميًا طبقًا لنتيجة تصنيف Times Higher Education البريطاني لعام 2024.

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وأوضح الدكتور منصور أن جامعة بنى سويف قد تميزت هذا العام بإرتفاع عدد الأبحاث المنشورة بالمقارنة بالعام الماضى وارتفاع معدلات الاستشهاد النوعى، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين عن العام الماضى، مؤكداً أن الجامعة قد حافظت على نفس القيم في معيار العلاقات الدولية، كما أن جامعة بنى سويف تتميز بوجود كليات جديدة ومعاهد متخصصة في العلوم البينية والحديثة، مما أدى إلى ارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة في كل التخصصات بالمقارنة بالعام الماضى، ومن تحليل بيانات هذا العام يتضح أن الجهود المبذولة في الإرتقاء بنوعية وجودة الأبحاث العلمية المنشورة دولياً أدت إلى نتائج ملحوظة في معدلات النشر الدولى.

أكدت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولى بجامعة بنى سويف بجهود الباحثين في ظل رعاية الجامعة لهم وتشجيعهم على البحث العلمي ودفعهم على النشر وتذليل أي صعاب قد تواجههم في النشر، وحرص الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على النهوض بالبحث العلمي والعمل على جعل الجامعة جامعة بحثية.

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