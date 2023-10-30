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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يهنئ الشباب والرياضة لفوز لاعب رفع الأثقال بـ6 ميداليات ذهبية

محمد عبدالمنعم لاعب
محمد عبدالمنعم لاعب رفع الاثقال ببني سويف

هنأ  الدكتور محمد هاني غنيم ، محافظ بني سويف مسؤولى قطاع الشباب والرياضة، بحصول" ابن بني سويف" الرباع :محمد عبد المنعم سيد " لاعب المنتخب الوطني للناشئين لرفع الأثقال، على 6 ميداليات ذهبية ضمن منافسات البطولة العربية والأفريقية فى لعبة رفع الأثقال ( ناشئين ، شباب ، كبار ) ، والتي  تُقام   خلال الفترة من 25  إلى  31  أكتوبر  الجاري بمجمع الصالات باستاد القاهرة.


وأشاد المحافظ بالأداء المتميز لابن بني سويف وحصده هذا الكم من الميداليات الذهبية ،متمنيا له مزيد من الإنجازات له ولوطنه مصر ، مهنئا  أعضاء الجهاز الفني والإداري  ولاعبي المنتخب، وفي مقدمتهم  الكابتن: إبراهيم أحمد إبراهيم مسؤول لعبة رفع الأثقال بالإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالوزارة، ومدير المشروع الكابتن  إيمان حسين، وذلك تحت إشراف د.محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بالوزارة والدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب.

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من جهته أضاف أ. هشام الجبالي مدير عام  الشباب والرياضة ، أن اللاعب "محمد عبد المنعم" لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال ولاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببنى سويف ، قد حصل على 3  ميداليات ذهبية في  ( الكلين / الخطف /المجموع ) في البطولة الافريقية " ناشئين " ميزان (81) كجم ، و3 ميداليات ذهبية آخرى فى( الكلين /الخط / المجموع ) ، في البطولة العربية " كبار " نفس الميزان (81) كجم ، (150 كجم خطف / 170كجم كلين والنطر / المجموع 320 ).

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