محافظ بني سويف: تكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات ومواجهة البناء المخالف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على ضرورة واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين سواء من المتعدين من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية، مؤكداً على عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم،لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لمواجهة التعديات على الأض الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن المحافظة،وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ اللواء حازم عزت السكرتير العام، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة وأحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، ومسئولو حماية الأراضي بمديرية الزراعة .

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي والجهود المبذولة في ملف مواجهة وإزالة التعديات ، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وموقف تنفيذ التعديات الصادر بشأنها قرارات إزالة والتعديات في المهد والإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية في هذا الجانب .