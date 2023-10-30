عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد فرع المصرية لتجارة الجملة بإهناسيا للاطمئنان على توافر السلع

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بزيارة لمركز ومدينة اهناسيا، تفقد خلالها، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "هايبر اهناسيا" للاطمئنان على توافر كافة السلع وانتظام حركة البيع والشراء، ضمن جهود المحافظة الميدانية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة ومواجهة  صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري.

 

رافق المحافظ خلال الزيارة : المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ،الأستاذ ناصر سيف رئيس المدينة، د. علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية ومسؤول المعارض والأسواق بالمحافظة بعض التنفيذيين المعنيين.

 

واطمأن المحافظ من مسؤولي التموين عن  توافر الإمدادات من السلع، وانتظام حركة البيع،  خاصة بعض السلع الأساسية التي تشهد إقبالاً على تداولها، متأكدا منهم على توافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة كافية لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود الرسمية والأهلية في هذا الجانب، مكلفا مسؤولى التموين ورؤساء الوحدات المحلية والوحدة الاقتصادية والجهات ذات الصلة بمراقبة الأسواق والتأكد من صلاحية وجودة السلع و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

محافظ بني سويف يتفقد معرض السلع ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار

حرص المحافظ على تبادل الحديث مع بعض المواطنين الذين تصادف وجودهم، واطمأن منهم على توافر السلع وأسعارها مشيراُ إلى أهمية التجاوب والتعاون من قبل المواطنين في مساعدة أجهزة الدولة لمواجهة أية محاولات احتكار السلع على سواء على الأرقام المتاحة بالمحافظة والتموين وجهاز حماية المستهلك، منوها عن تكليفات القيادة السياسية للحكومة وأجهزة الدولة،باستمرار  الجهود والتنسيق الدائم ،للحفاظ على استقرار وتوافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة في الأسعار تحقيقًا للصالح العام.

 

كما تضمنت الزيارة تفقد  المحافظ لأحد منافذ البيع المتنقلة ( سيارات نصف نقل محملة بالسلع ) ضمن  مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية ، والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات  رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث تضم سلع  بأسعار مخفضة تصل إلى 25%  مقارنة بمثيلاتها بالأسواق ، و تشمل (سكر ، زيت  ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن وغيرها من السلع الغذائية ).

الاستراتيجية الاستراتيجي اقتصادي الشركة المصرية لتجارة الجملة الشركة المصرية الوحدة الاقتصادية المنتجات الغذائية المعارض المغالاة في الأسعار المصرية لتجارة الجملة توافر السلع الأساسية توافر السلع للمواطنين تلبية احتياجات المواطنين تلبية إحتياجات المواطن وكيل وزارة التموين وكيل وزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

بيان عاجل من إسرائيل بعد تحرير مجندة أسيرة لدى حماس

الزمالك في يوم| إمام عاشور يغازل القلعة البيضاء.. رحيل “غنوة”.. وهذا موعد إقصاء أوسوريو

وثيقة سرية للغاية تفضح زعيم إسرائيل .. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل تقرير خطير عن حماس تسلمه نتنياهو في 2016

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

شكوى رسمية ودش ساخن لهؤلاء| كولر يضرب بيد من حديد بعد خسارة صنداونز.. والشناوي يكشف سبب الهدف

موضوعات متعلقة

بنى سويف .. 200 محضر مخالفات بالأسواق والمخابز وأنشطة تجارية مختلفة

ترشيحاتنا

علاء ميهوب يضع روشتة فوز الأهلي أمام صن داونز.. ويعلن مصير عمر كمال

سرايا القدس تعلن قصف تجمعات عسكرية إسرائيلية برشقة صاروخية على أحراش صوفا شرق رفح

عودة مبروك عطية إلى الشاشات مجددا بعد الاعتزال.. اعرف السبب

إيلون ماسك يخطط لحضور القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي في بريطانيا

تحرك عاجل من البرلمان لمعرفة أسباب انقطاع الكهرباء

وزير الاتصالات الفلسطيني: إيلون ماسك تراجع عن توصيل الإنترنت في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

بها عشرات المواطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف قاعة أفراح وسط غزة

فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

مواعيد انقطاع الكهرباء ..جدول تخفيف الأحمال وموعد انتهاء العمل به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ