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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحت غطاء أمريكا.. الجهاد الإسلامي: ما حدث في جباليا مجزرة وحشية

صدى البلد

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء، إن مجزرة العدو الثانية في جباليا بقطاع غزة وحشية ونفذت بغطاء دولي وأمريكي.

وأكدت الجهاد الإسلامي، أن العدو ينتقم لخسائره العسكرية بضرب المدنيين والأطفال ساعيا لإبادة الشعب الفلسطيني.

أفاد راديو صوت فلسطين بحدوث مجـ زرة جديدة في جباليا بعد مجـ زرة ضخمة أمس.

وذكر راديو صوت فلسطين أن عشرات الشهداء والجرحى ارتقوا في مجـ زرة ثانية خلال 24 ساعة جراء عدوان طائرات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
واستشهد في جباليا أمس نحو 400 شهيد في غارات الاحتلال الصهيوني على المكان.
وصفت وكالة الأمم المتحدة المخصصة للاجئين الفلسطينيين الأونرا وقف إطلاق النار الإنساني الفوري بأنه "مسألة حياة أو موت بالنسبة للملايين"، وفق ما ذكرت صحيفة عبرية.

وقالت الأونروا إن "مستوى الدمار لم يسبق له مثيل، والمأساة الإنسانية التي تتكشف أمامنا لا تطاق".

وطالبت منظمة إنقاذ الطفولة بوقف فوري لإطلاق النار لإنقاذ حياة الأطفال والأهالي في غزة.
وعبرت المنظمة عن صدمتها بقولها "نشعر بالرعب بشكل من حجم الدمار" الذي لحق بغزة جراء الغارات الصهيونية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين.

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