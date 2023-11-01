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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليلة سوداء على الصهاينة.. خبير استراتيجي: مصرع 70 عسكريا في جيش الاحتلال

ليلة سوداء على الصهاينة
ليلة سوداء على الصهاينة

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، وخبير استراتيجي، إن ما يحدث في غزة من قبل الكيان الصهيوني هو تطبيق للعقيدة الدينية المتطرفة لديه، لافتا إلى أن الكيان الصهيوني يرغب في الرد على حماس، ويرغبون في محو غزة من الوجود. 

ليلة سوداء على الكيان الصهيوني 

وأضاف "الغباري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن مقاتلي حماس نجحوا في إحداث خسائر ضخمة في الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن إسرائيل لديها أكثر من 70 قتيلا حتى الآن، ولا يذيعون هذا الأمر، فضلا عن الأسرى في القتال الذي يدور في الوقت الحالي. 

وتابع "إسرائيل بتخبي كل الأخبار السلبية دي كلها، وإمبارح كان ليلة سوداء على الجيش الإسرائيلي بسبب حماس واللي حصل فيهم خلال الفترة الأخيرة". 

وأكد أنه من المتوقع أن تستمر إسرائيل في عملياتها في غزة، معلقا “المجنون اللي بيشتغل من غير عقل هيفضل على نفس الخط بتاعه، ويتحمل بخسائر ضخمة، ولم يحصلوا على الرهائن حتى الآن، وأنا اتكلمت وقولت أن الرهائن هتكون هي مفتاح القضية في غزة". 

غزة الكيان الصهيونى قناة صدي البلد برنامج صالة التحرير الجيش الإسرائيلي

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